Exportaciones de Nicaragua a Rusia serán afectadas por sanciones





18/03/2022 - 09:06:02

VOA.- Las relaciones comerciales y políticas entre Rusia y Nicaragua se verán afectadas por las sanciones a Moscú, aseguran expertos consultados por Voz de América. Nicaragua reportó un crecimiento este año del 208% en sus exportaciones a Rusia, incremento que analistas ven como "marginal" en comparación con las exportaciones a EE. UU., que creen que se verán afectadas por la relación entre Rusia y Nicaragua. Las exportaciones nicaragüenses a Rusia pasaron en 2021 de 6,2 a 13 millones de dólares, gracias fundamentalmente a un crecimiento de 266,7% en términos de volumen, el que creció de 3.46 a 9.24 millones de kilos exportados, dijo a la VOA, Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN). Los productos que más se enviaron al mercado ruso fueron el maní, con 8,6 millones de dólares, y el café (4,2 millones de dólares), y en menor medida otros productos, como los textiles, tabaco, ron, productos farmacéuticos, desperdicios de papel, cacao, vinagre, plásticos y chatarra, entre otros. Jacoby explicó que, hasta la fecha, pese a la invasión rusa a Ucrania, las transacciones económicas con Rusia no se han visto afectadas. “Hasta el momento, todo está normal (....) Los principales productos exportados en 2021 fueron maní, con 8,6 millones de dólares, café oro, con 4,2 millones de dólares y después estamos viendo textiles, 93.000 dólares”, citó. Sin embargo, analistas internacionales como Benjamin Gedan, director adjunto del Programa Latinoamericano del centro de estudios Wilson Center y profesor de la Universidad Johns Hopkins en EE. UU., estiman que esa situación puede cambiar pronto. Principalmente porque Nicaragua, al igual que otros países en Latinoamérica como Cuba y Venezuela, cercanos a Rusia, enfrentan sanciones, las que dentro de poco Moscú no podrá ayudarles a sortear como hasta ahora. Gedan dijo en entrevista con BBC Mundo esta semana que los gobiernos que han mostrado mayor cercanía con Rusia “sufrirán mayores consecuencias”. “Cuba, Nicaragua y Venezuela dependen de Rusia para evadir las sanciones de Estados Unidos, y esos vínculos financieros se ven complicados por las sanciones que ahora ha impuesto Washington contra Moscú", explicó Gedan. Punto con el que coincide Chase Harrison, de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), quien reconoce que las tres naciones se encuentran entre los cinco países del mundo en los que EE. UU. mantiene sanciones de base amplia, “lo que significa que casi todas las transacciones están reguladas de alguna manera”. El sector de exportadores ve cómo el gobierno del presidente Daniel Ortega se ha esforzado por consolidar lazos comerciales con Rusia, sin embargo, está por verse cuánto tiempo más puede sostener esa relación, especialmente porque, según economistas nicaragüenses, el crecimiento en materia de comercio y exportación es “marginal” y no es un mercado que pueda compararse con el de Estados Unidos. Prueba de ello es que solo en los dos primeros meses de 2022 ha pagado más de 300 millones de dólares en exportaciones a Nicaragua. Según datos del mismo Banco Central de Nicaragua (BCN), Estados Unidos fue en 2021 el principal destino de las exportaciones nicaragüenses, con 1.591,8 millones de dólares. Solo al cierre de 2021 Nicaragua reportó una cifra récord de sus exportaciones de mercancías cercana a los 3.600 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de más de 642 millones de dólares respecto al año anterior. La cifra, según informes emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, representa un 21.7% de crecimiento con respecto al 2020, cuando reportó 2.952 millones de dólares en exportaciones. Frente a esas cifras y tomando en cuenta otros factores como la distancia, el economista Marco Aurelio cree que el mercado ruso puede ser fácilmente sustituido. “Rusia, como un mercado, es sustituible por cualquier otro país con el que se iniciaran relaciones políticas, económicas y comerciales. ¿A qué se debe eso? Hay diferentes teorías en materia de economía internacional y uno de los factores que no podemos dejar de mencionar es el factor distancia. Es decir, Rusia no es un gran socio comercial de Nicaragua”, concluyó.