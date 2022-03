Diputado de Creemos denuncia que recibe amenazas de YPFB por denunciar irregularidades





18/03/2022 - 08:25:04

Los Tiempos.- Erwin Bazán, diputado de la Alianza Creemos, denunció este jueves que la respuesta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a una serie de peticiones de informes, fue una conminatoria de retractación y una amenaza con procesos judiciales. El legislador opositor dijo que continuará con la investigación y que no se siente amedrentado. "Le envían una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, pidiéndole que (yo) me retracte de la investigación de corrupción que le estamos siguiendo a YPFB, dice la conminatoria que me hace YPFB, básicamente es eso lo que hace, YPFB me está amenazando", denunció Bazán. Informó que el 12 de enero presentó, junto a otros parlamentarios, cuatro Peticiones de Informe Escrito (PIEs) al ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, para que, a través de YPFB, responda sobre cuatro hechos irregulares investigados por parlamentarios de oposición. "Por consiguiente, a través de su respetable autoridad (presidente de la Cámara de Diputados) exigimos que el referido diputado Bazán demuestre y sustente sus declaraciones con pruebas documental para que cuyo efecto se deberá conminársele a presentar dicho documento y sea en un plazo más breve posible. Caso contrario nos veremos en la obligación de interponer las acciones constitucionales y legales que el caso amerite", advirtió YPFB en la nota enviada a Mamani. Bazán explicó que las peticiones de informes tienen que ver con el pago irregular de horas extras a personal selecto de YPFB, la firma de contratos millonarios por transporte innecesario, por transporte de hidrocarburos y otros hechos de corrupción. Según la respuesta que recibió en legislador, las denuncias dañan la imagen institucional de YPFB corporativo, YPFB Logística y otros, "cuyo prestigio podría ser afectado a nivel internacional" porque la estatal petrolera mantiene relaciones contractuales con empresas internacionales. "YPFB es una empresa de todos los bolivianos y es nuestra prerrogativa constitucional fiscalizar como dice el artículo 158 de la CPE numeral 17 y 20, que habla de controlar y fiscalizar", indicó Bazán, a tiempo de señalar que esperaba una respuesta clara a sus interrogantes y no una conminatoria en tono de amenaza. El parlamentario manifestó que seguirá con el trabajo fiscalizador y no se sentirá amedrentado por la advertencia que le lanzaron. "Le digo al presiente de YPFB y al Ministro, ¿están encubriendo el delito y me amenazan? ¿Están intentando incumplir sus deberes y por eso amenazan a este diputado? Este diputado no va a parar y no voy a omitir el deber de mi consciencia y mi deber constitucional de fiscalizar por ningún tipo de coacción o amenaza", enfatizó.