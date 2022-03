Bermejo presiona para que se abra el Puente Internacional





18/03/2022 - 08:20:27

El País.- Organizaciones cívicas y sociales de Bermejo piden al Gobierno Nacional que, a través de la Cancillería de Bolivia, realice las gestiones correspondientes para que en el menor tiempo posible se habilite el Puente Internacional que conecta al país con Argentina. La recesión económica y la inseguridad azotan al triángulo sur del país. En marzo del 2020, Bolivia y Argentina cerraban sus fronteras como una medida para frenar la propagación del Covid-19. Dos años después, solamente se habilitaron los pasos fronterizos por Villazón y Yacuiba, aún queda pendiente el paso por el Puente Internacional de Bermejo, y no hay una fecha establecida para ello. Advierten que mantener cerrado el paso fronterizo solo ha acrecentado la ilegalidad. Ya que las personas circulan de manera “normal”, entran y salen del país de manera ilegal, lo hacen a través de chalanas o gomones, a vista y paciencia de las autoridades bolivianes y argentinas. Esto ha derivado en un aumento delincuencial en esta ciudad fronteriza. Desde Bolivia las personas optan por ir hacia Argentina por una mejor atención médica, mientras que desde el vecino país se da por la internación de productos de contrabando, acción que pareciera haberse naturalizado en los puntos fronterizos. El ejecutivo de la Federación Regional Única de Trabajadores Gremiales, Artesanos, Comerciantes Minoristas, Vivanderos y Trabajadores por Cuenta Propia, Freddy Rueda, reconoce que, al estar cerrado el paso fronterizo, se fomenta la informalidad, pues tanto la mercadería y las personas se mueven en la clandestinidad. “Nosotros nos hemos cansado de mandar cartas a la Cancillería, no hemos tenido respuesta. Hubo solamente una mentira por parte del diputado Delfor Burgos, que nos dijo que ya se va abrir, hasta ahora no sucede nada de eso. Él debería estar haciendo las gestiones para que atiendan nuestras demandas como pobladores de Bermejo, porque aquí necesitamos reactivar la economía, no hay circulante”, señala Rueda. Al respecto, el diputado Delfor Burgos, asegura haber realizado las gestiones ante la Cancillería de Bolivia para habilitar el paso fronterizo por el Puente Internacional. Sin embargo, se han topado que, en la parte argentina, se están refaccionando las oficinas de Aduana y Migración, motivo por el cual no se habilita hasta ahora. “Una vez terminada la refacción (de las oficinas en Argentina), nos iban a autorizar. Para que quede claro, por parte de Bolivia no hay ningún problema en abrir la frontera, solo estamos esperando la voluntad de las hermanas autoridades de Argentina”, manifestó. Según explica Burgos, es el Gobierno de la Provincia de Salta el que inicialmente debe realizar las gestiones ante el gobierno argentino, para que este tema pueda darse viabilidad en el vecino país. El turismo, otro de los afectados El dirigente gremial también hace referencia que, al estar con la frontera cerrada, el sector del turismo igual viene a sufrir los daños colaterales. Rueda explica que antes de la pandemia, se registraba un gran flujo migratorio de las personas, ya que turistas argentinos solían llegar en época de Carnaval, la Vendimia Chapaca o La Pascua, y de alguna manera generaban un movimiento económico en la región, tanto para el comercio, la cadena hotelera y el sector del autotransporte. Situación que ahora no ocurre. “Algunos de los turistas argentinos pasan por los gomones, pero de un tiempo a esta parte, en ese sector reina la inseguridad, como no hay el control respectivo de las autoridades, hay algunos antisociales que andan armados y asaltan. Entonces, las personas tampoco quieren arriesgarse”, apuntó Rueda. El dirigente gremial explica que, para llegar a Tarija, los migrantes argentinos prefieren pasar por el punto fronterizo de Bermejo, esto debido a que las condiciones del camino, de los que hay, son las mejores. Detalla que el ir por Yacuiba no es tan garantizado, esto debido a los derrumbes constantes y la inestabilidad del tramo que conecta la capital chapaca con el Chaco. Realizarán gestiones para habilitar el paso fronterizo El presidente del Comité Cívico de Bermejo, Víctor Sánchez, quien además es dirigente del Transporte Unificado, señaló que son varios los sectores que piden habilitar el paso fronterizo. En este contexto, anunció que van a convocar a una reunión de organizaciones cívicas y sociales de esa región, para coordinar las acciones y encarar las gestiones correspondientes. Lo propio aconteció con el sector gremial, que adelantó que la siguiente semana va a sostener una reunión para abordar este tema y buscar los mecanismos de gestión. En complemento, Sánchez mencionó que el cierre de la frontera con Argentina, ha registrado en algún momento el maltrato a las personas, derivó en personas fallecidas porque se los llevó el río, hubo balaceras, creció la inseguridad, poniendo en vilo a la ciudad de Bermejo. Sánchez explica que inicialmente una de las condiciones de Argentina para abrir la frontera era garantizar la vacunación, sin embargo, refiere que actualmente la inmunización en la población de Bermejo supera el 70%, mientras que a nivel departamental se está por encima del 80% de vacunación. “Ahora, si bien se han autorizado diferentes actividades sociales y culturales, vemos que no hay muchos contagios. Entonces nosotros creemos que en cuestiones sanitarias estamos bien, y tenemos las condiciones para que se puedan abrir las fronteras”, señaló. El dirigente cívico refiere que una vez abierta la frontera, de a poco se irá regularizando el flujo migratorio que antes solía existir y beneficiaba a diferentes sectores, más que todo al comercio, hoteles, restaurantes y transporte. “La gente que viene por el Puente Internacional en su vehículo hace más compras, hay más garantías de poder circular, porque en los desvíos se producen asaltos”, mencionó Sánchez.