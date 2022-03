Gobernador potosino acusa a empresa de usar su nombre para importar ambulancias





18/03/2022 - 07:47:59

El Deber.- El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, reapareció ayer para anunciar un proceso penal contra Humberto Huanca, el dueño de la empresa Estefals Logistics con el que pactó la adquisición, directa y sin licitación, de 41 ambulancias. Aseguró que esta compañía usó ilegalmente su nombre en el proceso de importación de los motorizados que arribarán este sábado al puerto chileno de Iquique, tras cuatro meses de navegación. Compuesta por 44 unidades, tres más de las que se pactó para Potosí, la carga se embarcó el 23 de noviembre de 2021 del puerto Jebel Ali, de los Emiratos Árabes Unidos, y llegará este sábado a Iquique. El contrato 215/2021 por Bs 20,5 millones se firmó el pasado 26 de noviembre de 2021. “Vamos a responder legalmente. No conozco, la verdad, esta operación de importación. Hemos hecho una denuncia penal contra esta empresa por los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Gracias a ustedes me voy enterando de que hubiesen utilizado mi nombre como Jhonny Mamani, cuando el beneficiario de este proceso, que se había iniciado es el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí”, dijo la autoridad en una breve declaración a la prensa. EL DEBER accedió a la documentación emitida por la Aduana de Chile. En el manifiesto de carga, conocido en el ámbito del comercio internacional como Bill of Lading (BL), figuran las empresas “proveedoras” con las que trabajó Huanca para cerrar el trato, pero no así el nombre del gobernador. Eso sí, el nombre de la autoridad está en la carátula que identifica esta operación de transporte. Huanca dijo a EL DEBER, a mediados de enero, que las ambulancias fueron compradas en Dubái y que su llegada había sufrido una demora por efecto del itinerario de la naviera, pues no hay viajes directos a Iquique. Reveló que estaba solicitando una ampliación de plazo para entregarlas. Ayer, se intentó contactarlo sin éxito. El número del móvil estaba fuera de servicio. Según un informe de fiscalización la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, la administración de Mamani “direccionó” la contratación en favor de Estefals Logistics. Además, identificó un sobreprecio de Bs 777.000. La empresa tenía sólo tres meses de vida cuando firmó el contrato con la Gobernación y presentó un Número de Identificación Tributario (NIT) “prestado”. Mamani anunció el 23 de enero la anulación del contrato con Estefals Logistics, pero recién el 14 de marzo remitió el obrado a la Asamblea Departamental. Azucena Fuertes, legisladora regional de oposición, informó que el reporte aún no se leyó ante el pleno. Mamani, en este informe (173/2022), descarga la responsabilidad en Estefals Logistics; asegura que se cometieron “errores administrativos que viciaron de nulidad todo el proceso de contratación” y anunció el inicio de un proceso legal contra Huanca. “No voy a dar rienda a que algunos políticos puedan hacer de esto un show. Como corresponde, una vez que me enteré, denuncié a esta empresa por usar mi nombre”, señaló Mamani tras ser consultado sobre esas responsabilidades. El abogado de Mamani, Octavio Jancko, aseguró que la autoridad se presentó “como víctima” ante el Ministerio Público.