Exvicepresidente de Nicaragua dice que Evo heredó el discurso de la Guerra Fría





18/03/2022 - 07:45:47

Página Siete.- El exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, criticó a Evo Morales y sostuvo que heredó el discurso de la Guerra Fría, cuando la izquierda latinoamericana creía que su deber militante era no apartarse del "evangelio del Kremlin". “El lenguaje de Evo Morales es una herencia de la Guerra Fría, cuando la izquierda latinoamericana creía su deber militante no apartarse del evangelio del Kremlin. Es así que cuando en agosto de 1968 las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para aplastar la primavera de Praga, Fidel Castro, quien entonces representaba a toda la feligresía revolucionaria, respaldó la intervención apelando a los intereses supremos del socialismo mundial”, dice una publicación de Ramírez. La opinión del exmandatario centroamericano surgen en un contexto en que desde Chile el nuevo presidente Gabriel Boric condenó la invasión a Ucrania; mientras que Morales convocó a una “movilización internacional” para frenar el expansionismo intervencionista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados Unidos. “La falla geológica que se abre en el paisaje entre la izquierda autoritaria e izquierda democrática la vemos mejor al comparar las declaraciones del caudillo boliviano Evo Morales con las del nuevo presidente de Chile Gabriel Boric”, afirmó el también premio Cervantes. "Denota que sólo había un imperialismo, el de los Estados Unidos; la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia defendían la paz mundial. Y Evo Morales, medio siglo después, no se aparta de ese guion", compartió el exvicepresidente. Ramírez fue vicepresidente de Nicaragua junto a Daniel Ortega entre 1984 y 1990.