Morales no cobrará la indemnización por su inhabilitación y anuncia acciones contra los responsables





18/03/2022 - 07:30:17

El expresidente Evo Morales descartó que vaya a cobrar una indemnización por su inhabilitación como candidato a Senador en 2020, como lo determinó un fallo del Tribunal Constitucional, y, por el contrario, anunció acciones legales para “saber quién dio la orden para inhabilitarnos”. “Nunca hemos pedido indemnización por la inhabilitación política ilegal e inconstitucional a nuestra candidatura como senador por Cochabamba. Estamos sorprendidos de que el Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP recién publique una sentencia que siempre supimos debía ratificar nuestro derecho a postularnos”, aseguró en un mensaje en su muro de Facebook. El control constitucional hizo público este jueves un fallo que declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales en 2020 y dispuso el pago de una indemnización económica La Sentencia Constitucional 0087/2021, difundida el 7 de mayo de 2021 y conocida este jueves, está firmada por los magistrados René Espada y Gonzalo Hurtado, y concede “la tutela impetrada disponiendo la nulidad de la Resolución Jurisdiccional 010/2020 de 20 febrero, dictada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con la reparación integral a los derechos conculcados de Juan Evo Morales Ayma”. “Iniciaremos todas las acciones legales para saber quién dio la orden para inhabilitarnos. Por #MemoriaVerdadYJusticia el pueblo tiene derecho a saber la verdad. No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por plata”, insistió. En febrero de 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presidido por expresidente Salvador Romero, inhabilitó la candidatura de Morales bajo el criterio de que no cumplía el requisito de residencia para su postulación, porque estaba fuera de Bolivia refugiado en Argentina. El afectado acudió a un amparo y la Justicia, en primera instancia, ratificó la decisión del TSE. En la parte resolutiva, el TCP ordenó la “calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Ayma, a ser analizada y dispuesta, respectivamente, por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”. Pese a que recién se conoció esa sentencia, Morales consideró que “una vez más el tiempo y la historia” le dieron la razón. “En 2020, la derecha golpista nos inhabilitó y trató de proscribir al MAS-IPSP. Aunque tardía, la sentencia del TCP, muestra que el Tribunal Suprema Electoral y un tribunal de garantías constitucionales actuaron políticamente y atentaron contra el derecho del pueblo a elegir libremente”, añadió el exmandatario. Morales fue inhabilitado por el TSE en su postulación a primer senador por Cochabamba en las elecciones generales de 2020 por incumplir el requisito de residencia permanente.