Eugenio Derbez reveló la fecha de estreno de su proyecto relacionado al Chavo del 8





17/03/2022 - 19:27:56

Infobae.- Eugenio Derbez publicó este día un video en el que El Chavo del 8 está haciendo su típico baile de juego, mira hacia la cámara y pregunta “¿Eugenio?”; posteriormente el actor de diversas películas aparece a cuadro viendo la televisión y responde con sorpresa “¿Chavo?”. De inmediato, la cámara se va a negros y en pantalla aparece la fecha 24 de marzo, el día en que se estrenará el proyecto en el que está trabajando, como descripción del video en su cuenta de Instagram, Derbez solo escribió “24 de marzo 2022… / March 24th, 2022…” Hace pocos días el productor de cine dio a conocer varios videos en lo que parece ser un set de filmación de la vecindad del Chavo, también apareció un actor caracterizado como el emblemático personaje de Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como Chespirito. Cabe señalar que el recurso utilizado en el breve fragmento se conoce como romper la cuarta pared, esto sucede cuando los personajes interactúan directamente con la cámara, en este caso la conversación ocurrió entre el productor de No se aceptan devoluciones y el querido protagonista de la serie cómica. En menos de una hora, el video de apenas 12 segundos publicado por Eugenio Derbez alcanzó más de 200 mil reproducciones y centenares de comentarios, pues los fans del Chavo del 8 expresaron sentirse intrigados y muy emocionados por el anuncio: “Tu sí que sabes dejarnos en suspenso”, “No manches, ya quiero llorar recordando mi infancia” y “Quedé en shock” son algunos de los mensajes que se pueden leer. Hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre el nombre del actor que interpretará al Chavo del 8, sin embargo, muchas personas han logrado identificar a Juan Frese en los videos publicados por Derbez. Esta suposición creada por los rasgos físicos del actor se intensificó por un comentario que hizo la cuenta oficial de Chespirito, el cuál decía: “¡Ya nos exhibiste!”. De esta forma, se podría entender que el proyecto de Derbez es la serie biográfica autorizada por Roberto Gómez Fernández; en esta producción se darán a conocer aspectos no abordados de la vida de Roberto Gómez Bolaños. Además de la apariencia, otro aspecto que impulsa la idea de que Juan Frese es el actor detrás del Chavo del 8 es que el histrión compartió hace semanas una selfie con Eugenio Derbez, pero no mencionó nada sobre el proyecto. Por el momento no existe información por parte de Grupo Chespirito sobre el proyecto ni se sabe qué actores le darían vida a personajes como Florinda Meza, Rubén Aguirre, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves.