Bachelet: Desde septiembre, hemos visto 93 incidentes relacionados con el espacio cívico de Venezuela, incluidos las amenazas





17/03/2022 - 19:18:49

Infobae.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una nueva actualización oral sobre la situación de los DDHH en Venezuela. En el marco del 49 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó: “Desde septiembre del año pasado -fecha en que hizo la última actualización hasta hoy-, hemos visto 93 incidentes relacionados con el espacio cívico de Venezuela, incluidos las amenazas”. Luego indicó que “la reforma al sistema de justicia y la reestructuración de la Policía son pasos prometedores, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de prisión. Estas reformas deben implementarse inmediatamente”, pidió. En otro orden, consignó que “la reciente celebración de un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal es una excelente oportunidad para el compromiso del gobierno de Venezuela” en materia de derechos humanos. Igualmente, indicó: “Seguimos observando los desafíos al debido proceso”. “Reitero que todos los detenidos arbitrariamente deben ser puestos en libertad y debe garantizarse el debido proceso. Deben tener una atención médica adecuada”, resaltó. Posteriormente, dijo que sigue con preocupación el enjuiciamiento de los miembros de la ONG Fundaredes. “Su director sigue detenido y su salud preocupa”, subrayó. Bachelet también hizo referencia a la necesidad de “fortalecer el diálogo” entre todos los actores de la sociedad y dijo que “es alentador saber sobre las discusiones para la reanudación de las negociaciones entre el gobierno y la oposición”. Respecto a la libertad de expresión, su oficina documentó “el cierre de al menos ocho estaciones de radio” y el bloqueo de accesos a distintos sitios web. “Continúo preocupada por la falta de disponibilidad de información pública”, destacó; al tiempo que también mostró su malestar porque no se publican presupuestos nacionales desde 2018. Por último, dedicó unas líneas a la violencia armada en la frontera con Colombia. “La presencia de actores armados no estatales ha aumentado la violencia en la frontera con Colombia. Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos”, remarcó. En su anterior informe, la ex presidenta de Chile había detallado que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro a la población pero, sobre todo, a la disidencia opositora, sigue vigente en Venezuela. Antes de la sesión de este jueves en la ONU, Tamara Taraciuk Broner, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo que el encuentro significa una oportunidad para que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos expongan las tres crisis de derechos humanos simultáneas que tienen lugar en Venezuela: la represión, la emergencia humanitaria y la crisis migratoria.