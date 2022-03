Exautoridades dicen que Manfred tiene ala aliada del MAS; exconcejal ve que audio se filtró





17/03/2022 - 19:04:50

Opinión.- Un video que expone los audios de una conversación de exautoridades y excandidatos municipales de Cochabamba se viralizó este jueves y develó críticas a la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa, acusaciones de que la autoridad tendría de su lado a "un ala" del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el interés de contactar a algún magistrado para ir en su contra, además de mencionar que conocen que Evo Morales instruyó "no dejar escapar" al Burgomaestre cochabambino. El audiovisual evidencia las voces del exconcejal Víctor Calderón, el exalcalde y excandidato David Torrelio, y la exfuncionaria de la Alcaldía Andrea García. En entrevista con OPINIÓN, Calderón respondió que ese audio "se filtró" de una reunión que hubo entre exautoridades y otras personas, hace más o menos un mes y que "fue tergiversado". En la conversación se oye que hacen referencia a buscar a un magistrado; expresan que el expresidente Evo Morales "odia" a Reyes Villa y que conocen que el líder del MAS dio la instrucción de "no dejarle escapar". También exponen que el partido azul seguiría una tarea de ataque contra el Alcalde cochabambino y otras autoridades de oposición, como el alcalde de La Paz, Iván Arias; y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; como, expusieron, que habría pasado antes con Luis Revilla, exautoridad paceña. En medio de la charla, hacen referencia a que Reyes Villa estaría aliado con el ala "más débil" del MAS. "No olvides que el Manfred está con un ala del MAS. Eso tiene que deshacerse (...). Ahí está el trabajo nuestro", se escucha decir a Calderón. En su defensa, Calderón dijo que "se ha filtrado información" y que quienes lo hicieron no comprenden el fondo del tema que se trató. La exautoridad describió que ese audio corresponde a una reunión de hace más o menos un mes y que se trata de uno de los diferentes encuentros que sostiene con frecuencia con "gente que está preocupada" por el municipio, como exautoridades, excandidatos, dirigentes de sectores y gente de a pie. "No ha sido una reunión entre dos o tres amigos (…). Tenemos un esquema, un trabajo de gente que sí está preocupada. No tenemos un partido político, una agrupación ciudadana. Somos ciudadanos de a pie, que si bien hemos sido autoridades, no nos gusta el actual manejo de los intereses de nuestro municipio, del departamento y, por qué no decirlo, del país", sostuvo. Cuestionó que existan personas que traten de ver esto como un complot y lo rechazó. Calderón dijo que lo que hicieron en esa reunión fue analizar la situación actual del municipio. "Ha sido tergiversado en la posición de gente interesada y muy allegada a Manfred Reyes Villa, que, de alguna manera, ha estado esperando alguna situación para ganar réditos personales. Me refiero a esta gente que ha filtrado", dijo, enfatizando que se trató de un encuentro abierto. Aclaró que en esa cita cuestionaron al Poder Judicial por no asumir acciones respecto a situaciones observadas en su momento, sobre la habilitación de Reyes Villa como candidato a la Alcaldía de Cochabamba, "que tenía sentencia ejecutoriada"; quien no sufragó en el municipio y quien tenía residencia fuera de Cercado. "Nos preocupa a nosotros cómo se maneja la Justicia en el país". Agregó que lo que se buscó es que haya un pronunciamiento de las altas esferas de la Justicia a través de personas con "cierta ligazón" de poder político. "Ser traidor es haber hecho un acuerdo con el MAS, habiendo recibido el voto del pueblo cochabambino". Aseguró que el Concejo Municipal no cumple con su misión de fiscalización y que, por eso, lo hacen como ciudadanos. MAGISTRADO En el material de audio hacen referencia a un magistrado, a la posibilidad de un contacto con él. Al respecto, Calderón manifestó que lo que veían era la forma de tener información de parte de un magistrado constitucionalista, para ver el canal correspondiente sobre la situación de Reyes Villa. "Tenemos también conocimiento de que hay intereses dentro de la Magistratura de orden político. Entonces, tenemos el derecho de hacer averiguaciones, manifestarnos y no negamos lo que hemos dicho, pero no estamos manifestando en el tema de complot, no hay complot". "ODIO" En la conversación también expresan que existe "odio" de Morales a Reyes Villa y que "nunca ha sido santo de su devoción". "Hay una declaración de Evo Morales de 'cómo la derecha dentro del MAS ha habilitado a una persona que tiene sentencia ejecutoriada', y eso lo ha manifestado públicamente", expresó la exautoridad. Por su lado, el exalcalde y excandidato Torrelio evitó referirse al tema; informó que se encuentra de viaje.