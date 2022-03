Una modelo rusa que llamó psicópata a Putin apareció muerta dentro de una maleta tras un año desaparecida





17/03/2022 - 15:59:34

Infobae.- El cadáver de una modelo rusa fue encontrado escondido en una maleta más de un año después de que desapareciera al poco tiempo de criticar por redes a Vladimir Putin. Gretta Vedler, de 23 años, fue asesinada un mes después de publicar en las redes sociales llamando a Putin “psicópata” y pronosticando que su campaña para “mejorar la integridad de Rusia” terminaría en lágrimas. Aunque la especulación sobre la verdad detrás de su muerte se mantuvo por mucho tiempo, su ex novio, Dmitry Korovin, de 23 años, confesó más de un año después que fue él quien la estranguló hasta la muerte en medio de un ataque de celos y una disputa por dinero en Moscú, negando que el crimen estuviera ligado a sus puntos de vista políticos o su juicio de la personalidad del líder ruso. Korovin les dijo a los interrogadores que durmió en una habitación de hotel durante tres noches con su cadáver, que puso en una maleta recién comprada. Luego condujo su cuerpo casi 500 kilómetros hasta la región de Lipetsk y lo dejó en el maletero de un coche durante más de un año. También que siguió publicando fotos y mensajes en las redes sociales de la modelo para que sus amigos creyeran que todavía estaba viva. Pero un amigo de la modelo llamado Evgeniy Foster, un bloguero en Kharkiv, la ciudad ucraniana bombardeada por las fuerzas rusas, sospechó la desaparición de Vedler y contactó a un conocido en Moscú para presentar un caso de persona desaparecida. Este hecho provocó una investigación que finalmente localizó el cuerpo de la joven. Un video del Comité de Investigación de Rusia muestra a Korovin supuestamente demostrando cómo mató a la modelo y haciendo una confesión completa. Las publicaciones más polémicas de Vedler sobre Putin se produjeron en enero de 2021, un mes antes de que fuera asesinada, y aunque no se consideran que estén relacionadas con su muerte, sí se convirtieron en premonitorias a la luz de los acontecimientos posteriores. A la modelo le preocupaba la represión del líder ruso a las protestas y a la oposición, actitudes en las que veía un deseo de forjar una Rusia más grande. “Dado el hecho de que Putin pasó por muchas humillaciones en la infancia, no podía valerse por sí mismo debido a su ligera forma física, no es sorprendente que se fuera después de la escuela de leyes y se uniera a la KGB”, escribió. “Estas personas son tímidas y temerosas desde la infancia, temen el ruido y la oscuridad, los extraños, por lo que rasgos como la cautela, la moderación y la falta de comunicación se desarrollan temprano en su carácter. Solo puedo suponer, en mi opinión, que se ve en él una clara psicopatía o sociopatía”, escribo por redes la joven. En otra publicación, Vedler explica más a profundidad su argumento: “Para los psicópatas, es importante experimentar constantemente una sensación de plenitud y nitidez de la vida, por lo que aman el riesgo, las experiencias intensas, la comunicación intensa, la actividad intensa, una vida intensa y dinámica. Tal vez realmente quiere mejorar la integridad de Rusia y desea sinceramente el bien de los rusos. Sin embargo se consideraba escéptica ante este escenario. “Pero, ¿realmente puede hacer algo?” “Creo que ustedes mismos saben la respuesta a esta pregunta”, publicó.