El mensaje de Schwarzenegger a los rusos y un fuerte reclamo a Putin: Usted empezó esta guerra y debe detenerla





17/03/2022 - 15:56:16

Infobae.- El actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger realizó un llamamiento público al presidente de Ucrania, Vladimir Putin, para que “detenga esta guerra” entre el Kremlin y Ucrania a través de un video publicado en las redes sociales. En el clip de nueve minutos publicado en su cuenta de Twitter, Schwarzenegger se dirigió directamente al pueblo de Rusia y a los que luchan en Ucrania en un intento de “desmentir las falsedades rusas”. El ex gobernador, de 74 años, compartió su opinión sobre el conflicto y la necesidad de detenerlo, incluyendo un mensaje al final del clip dirigido directamente a Putin para que la guerra termine. “Al presidente Putin, le digo: Usted empezó esta guerra. Usted está dirigiendo esta guerra. Usted puede detener esta guerra”, dijo. El actor, que fue la primera estrella de cine occidental en rodar una película en Moscú con “Red Heat” en 1988, declaró que quiere que los rusos conozcan las circunstancias que rodean el conflicto. “A nadie le gusta escuchar nada crítico sobre su gobierno, lo entiendo, pero como amigo del pueblo ruso desde hace mucho tiempo, espero que escuchen lo que tengo que decir”, explicó. “Hay momentos como éste que están muy mal y entonces tenemos que hablar. Sé que su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para desnazificar Ucrania, esto no es cierto. Ucrania es un país con un presidente judío cuyos tres hermanos del padre fueron asesinados por los nazis”, afirmó. “Como ven, Ucrania no empezó esta guerra. Tampoco lo hicieron los nacionalistas ni los nazis. Los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra. Esta no es la guerra del pueblo ruso”, añadió. En el video, Schwarzenegger expresó su admiración por el levantador de pesas ruso Yuri Petrovich Vlasov. “En 1961, cuando tenía 14 años, un buen amigo mío me invitó a Viena para ver el Campeonato Mundial de Halterofilia. Yo estaba entre el público cuando Yuri Petrovich Vlasov ganó el título de campeón del mundo, convirtiéndose en el primer ser humano que levantó 200 kilogramos sobre su cabeza. De alguna manera, un amigo mío me llevó a los bastidores. De repente, había un niño de 14 años frente al hombre más fuerte del mundo. No podía creerlo. Me tendió la mano para estrecharla. Él tenía la mano de este hombre poderoso que se tragó la mía. Pero fue amable y me sonrió. Nunca olvidaré ese día”, señaló en el relato.