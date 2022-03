Ministro de Gobierno pide disculpas y aclara que denunció a diputado y no a los productores de coca





17/03/2022 - 15:51:07

ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aclaró, en conferencia de prensa, que no existe ninguna afrenta contra sectores cocaleros del Trópico de Cochabamba y que su intervención en La Asunta de los Yungas respondía a una denuncia contra un diputado proveniente de ese lugar. “Como Ministerio de Gobierno, hemos visitado el municipio de La Asunta, donde ejecutivos de las centrales y subcentrales han manifestado una serie de hechos y actos irregulares que habría cometido un diputado nacional; por tanto, aclaramos que no existe ningún conflicto en contra del Trópico o la zona de los Yungas”, aseveró. La autoridad recalcó que cualquier denuncia que llegue a instancias del Ministerio de Gobierno es tratada acorde a los procedimientos enmarcados en las normas vigentes. Señaló que no se tolerarán actos vinculados con hechos de corrupción de cualquier persona. “Siempre vamos a respetar los productores (…) Sin embargo, si una denuncia llega al Ministerio de Gobierno procederemos a presentarla ante las instancias correspondientes, no vamos a tolerar ningún hecho irregular durante nuestro Gobierno”, manifestó. El ministro pidió disculpas a los representantes de las seis federaciones del trópico y aclaró que la denuncia señalada no se refiere a los productores de coca ni de los Yungas ni del Chapare, sino contra un asambleísta ya identificado. “Pedimos disculpas si se ha generalizado esta noticia, aclaramos que no es una investigación contra el Trópico cochabambino mucho menos en contra de la zona de los Yungas, es en contra de un diputado de manera específica”, concluyó.