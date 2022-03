Esto ya apesta, dice abogado: TCP dispuso indemnizar a Evo Morales por inhabilitar su candidatura a senador





17/03/2022 - 15:19:50

Erbol.- Una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitida en 2021, pero que fue conocida recientemente, dispuso indemnizar económicamente a Evo Morales, al considerar que fue inhabilitado indebidamente como candidato a senador para las elecciones de 2020 y que se le afectaron sus derechos. La sentencia, con fecha 7 de mayo de 2021, fue revelada por el abogado William Bascopé, quien calificó la decisión del Tribunal como una “grosería”, “absurdo”, “insultante” y un “aberración jurídica”. Como antecedentes de este caso se tiene que Evo Morales fue inscrito como candidato a senador en 2020 por el MAS, sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó por no cumplir el requisito de residencia, dado que el exmandatario estaba en Argentina. La decisión del TSE fue ratificada por la Sala Constitucional Segunda de La Paz, en el marco de un Amparo. El TCP, a través de su Sala Cuarta Especializada, en la etapa de revisión del Amparo, decidió revocar parcialmente la Resolución de la Sala Constitucional Segunda y anular la resolución del TSE, disponiendo la reparación integral de los derechos conculcados a Evo Morales. En su resolución, el TCP ordenó la “calificación del daño y consecuente indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales Ayma, a ser analizada y dispuesta, respectivamente, por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”. La sentencia señala que el monto de la indemnización debe definirse de acuerdo con los parámetros de los gastos judiciales, así como el lucro cesante, es decir lo que hubiese ganado Evo Morales con su candidatura a senador, y el daño emergente. El abogado Bascopé se declaró sorprendido con la decisión del TCP, porque en su experiencia el Tribunal Constitucional usualmente rechaza calificar la indemnización en casos de “ciudadanos de a pie”. Consideró que magistrados estarían buscando un favor político futuro, arrimándose a los poderosos. Bascopé dijo que ahora se da cuenta por qué el TCP no quiere tocar la sentencia 084/2017, que habilitado la reelección indefinida, porque habría magistrados estarían “jugando a favores políticos” para congraciarse. “Esto ya apesta”, lamentó el jurista. Señaló que no tiene conocimiento si la Sala Constitucional cumplió en calificar la indemnización, porque recién se enteró de la sentencia del TCP, sin embargo, consideró que esto tendrá un revuelo político. La sentencia del TCP está firmada por los magistrados Yván Espada y Gonzalo Hurtado. Al respecto, Bascopé pidió que ambos tribunos expliquen al país por qué otorgaron la indemnización en este caso y no para otros ciudadanos.