Federaciones del Trópico se estrellan contra ministro de Gobierno y lo comparan con Murillo y Sánchez Berzaín





17/03/2022 - 12:30:26

Erbol.- A la cabeza de Evo Morales, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Chapare dio un plazo de 24 horas al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, para que presente pruebas de sus acusacaiones contra dirigentes y diputados. Además, comparó a la autoridad con Arturo Murillo y Carlos Sánchez Berzaín. La polémica surgió porque en un discurso en los Yungas, Del Castillo dijo que algunos dirigentes y diputados se están “llenando los bolsillos”, cuando la gente en su “guacho” se está empobreciendo. Dijo que no se necesita “malos diputados”, sino se requiere fortalecer el control social respecto a la coca. Evo Morales expresó la preocupación de su sector sobre los dichos de Del Castillo e informó que la Coordinadora emitió un pronunciamiento al respecto. En el documento, los productores del Chapare acusaron a Del Castillo de usar el cargo para provocar división al interior del MAS-IPSP, acusar y mentir como si fuera operador político de la derecha. Señalaron que la actitud del Ministro de pedir informes a la DEA “demuestra que no tiene dignidad ni identidad y tampoco ejerce su función de velar por la seguridad interna de nuestro país”. Acusaron a Del Castillo de estar “sometido” a la agencia estadounidense. “El Ministro de Gobierno deja de lado los principios ideológicos y políticos que debe tener un verdadero militantes del MAS-IPSP, falta a la verdad”, dice le pronunciamiento. La Coordinadora acusó a Del Castillo de planear la división del MAS al decir que hay dirigentes y diputados que se enriquecen con la coca. “Insinúa, como hacían sus antecesores Murillo y Sánchez Berzain, que los productores de coca somos narcotraficantes”, agregó. Exigencias A través del manifiesto, la Coordinadora de las Seis Federaciones exigió que en 24 horas Del Castillo presente pruebas de sus acusaciones contra dirigentes, diputados y asambleístas que supuestamente se benefician del negocio de la coca. “Si es Ministro de Gobierno suponemos que habla con información en la mano, ojalá no tengamos que esperar a que pida informes de la DEA”, dice el documento. Asimismo, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declararon en estado de emergencia sin descartar movilizaciones. En tercer lugar, advirtieron que no permitirán que “un Ministro de Gobierno vuelva a someter a nuestro pueblo a los abusos y violaciones a la soberanía nacional por parte de la DEA”. Respuesta de Del Castillo Mediante redes sociales, el Ministro aseveró que hace más de una década no existe ningún tipo de coordinación con la DEA y no va a existir. Señaló que la denuncia es contra un diputado de la zona de los Yungas, de quien señaló que es “cercano a grupos radicales de oposición, que estaría involucrado en actos irregulares en la comercialización de la hoja de coca”. Anunció que presentará la denuncia correspondiente ante las instancias competentes. “Aclarar a nuestros hermanos y hermanas del Trópico que el ampliado fue en la región de la Asunta en Los Yungas donde precisamente las bases de diversas centrales agrarias se manifestaron en contra de este diputado, presentando indicios o elementos de actos irregulares con carácter previo a mi intervención; en ningún momento se habló del Trópico, donde no existe la producción por hectárea”, agregó.