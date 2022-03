Un científico ucraniano quedó varado en la Antártida y no tiene hogar dónde regresar





17/03/2022 - 10:18:52

Infobae.- Cuando la invasión de Rusia a Ucrania comenzó, hace poco más de 20 días, Yan Bakhmut estaba próximo a terminar su año de misión en el puesto avanzado remoto de la estación Vernadsky, en la Antártida. Ubicada a 15.500 kilómetros de distancia de la ciudad de Kharkiv, de donde es originario Bahamut, la estación de investigación es la única base de Ucrania en el continente helado. El científico ahora enfrenta la amarga tarea de regresar a Europa y a un país en medio de una guerra en la que incluso quedó destruida su ciudad natal, la segunda más grande del país, a merced de los bombardeos rusos. Aunque las fuerzas ucranianas todavía mantienen la ciudad contra el avance ruso, su infraestructura ha sufrido los cohetes y bombas invasoras, que han dejado decenas de civiles muertos y heridos y muchos edificios destruidos. Desde la distancia Yan ha tenido que leer noticias aterradoras, y ver impotente el avance de las tropas rusas. Desde entonces la madre y la novia del científico huyeron a Polonia, mientras que su padre y su abuela lo hicieron al oeste del país, buscando lugares más lejanos a las zonas de conflicto. También ha recibido noticias de que profesores del instituto en el que trabajaba antes de asumir el cargo en la Antártida se han incorporado a las unidades de defensa territorial. “Es imposible de describir, solo puedes vivirlo cuando estás a miles de kilómetros de todo y de todos los que conoces y amas, cuando no puedes influir en nada”, dijo Bakhmut al medio británico The Guardian, que contó su historia en un reportaje. “Simplemente te das cuenta de que no tienes a dónde regresar, y todo lo que puedes hacer es convertirte en una nueva realidad. Tu vida se ha dividido en ‘antes’ y ‘después’”, agregó. Agregó que no podía permitirse entrar en pánico o mostrar debilidad. “Entiendo lo importante que será mi apoyo logístico, financiero e informativo”. Bakhmut es uno de los 12 residentes en la estación Vernadsky, una antigua base de investigación británica transferida a Ucrania en 1996. Cada año, un grupo de científicos ucranianos y personal de apoyo llega para realizar investigaciones en la base, que ha sido crucial para el estudio del clima. cambio y su impacto en las plantas y los animales. Como geofísico, el trabajo de Bakhmut es medir el campo magnético de la Tierra. El 2 de marzo, el equipo de la estación Vernadsky grabó un discurso para sus conciudadanos. “Nuestros corazones están llenos de dolor por lo que está pasando en nuestra patria”, dijeron en el video. “Desafortunadamente, no podemos unirnos a los soldados, la defensa territorial y los voluntarios ahora, pero estamos haciendo todo lo posible para ayudar a nuestro país”. A Bakhmut y sus colegas les quedan unas tres semanas en la base. Le entregarán el turno al nuevo grupo de investigadores que partió a la Antártida vía Chile a pesar de la guerra. Bakhmut planea volar a Polonia para reunirse con su familia. Pero no está seguro de qué le deparará el futuro después de eso. Él dice que, dependiendo de la situación, se unirá a las fuerzas de defensa en Ucrania o se quedará en Polonia y continuará con su trabajo científico. “Tengo la oportunidad de continuar con los proyectos en curso para que no se descuiden por completo. De lo contrario, será difícil renovarlos”, dijo. Hasta que comenzó la guerra, Bakhmut publicaba videos que detallaban su vida en la estación de investigación en TikTok para sus más de 75,000 seguidores. Compartió videos de impresionantes glaciares del Océano Antártico, pingüinos y la vida en la base. Muchos de sus suscriptores eran rusos. Kharkiv, ubicada a 40 km de la frontera rusa, ha sido durante mucho tiempo una ciudad predominantemente de habla rusa y tenía vínculos culturales con su país vecino. Después de que los ataques aéreos rusos comenzaron a golpear Kharkiv, Bakhmut grabó un video tratando de decirle la verdad a su audiencia rusa. “Recuerdo ese día. Mi mamá y mi novia se habían ido, pero mi papá y mi abuela se quedaron atrás. Mi padre me envió un mensaje para despedirse”, recordó. “En apuros, filmé un video que decía directamente: ‘Mi ciudad está siendo bombardeada’”. Su mensaje no fue bien recibido. Fue atacado en los comentarios y, finalmente, dice que su video fue bloqueado. “Solía pensar que la propaganda del Kremlin tenía su público en algún lugar remoto. Ahora veo que todo el país es ignorante, con algunas excepciones. Es un país que vive en una realidad paralela, donde el negro es blanco y el blanco es negro”, dijo el científico.