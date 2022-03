Dramático rescate en Mariupol: buscan supervivientes en el teatro atacado por Rusia y afirman que el refugio se mantiene en pie





17/03/2022 - 10:10:20

Infobae.- Un refugio antibombas situado bajo un teatro en la ciudad asediada de Mariúpol resistió lo que, según Ucrania, fue un ataque aéreo ruso, y se cree que hay supervivientes atrapados debajo, dijo el jueves un representante de la oficina del alcalde. Ucrania acusó el miércoles a las fuerzas rusas de lanzar una potente bomba sobre el teatro, donde dice que se refugiaban cientos de civiles, entre ellos muchos niños, durante el asedio de más de dos semanas a la cercada ciudad portuaria. Rusia ha negado haber bombardeado el teatro. “El refugio antibombas aguantó. Ahora se están retirando los escombros. Hay supervivientes. Todavía no sabemos (el número de) víctimas”, dijo a Reuters por teléfono el asesor del alcalde Petro Andrushchenko. Por su parte, el parlamentario ucraniano Dmytro Gurin, cuyos padres están atrapados en esa ciudad, confirmó a la BBC que el refugio antiaéreo ha sobrevivido.”Hace unos minutos hemos recibido información que apunta a que el refugio antibombas ha sobrevivido y que las personas que estaban allí han sobrevivido”, dijo al citado canal. Según Andrushchenko, las labores de rescate estaban en marcha para llegar a los supervivientes y establecer el número de víctimas, que aún se desconoce. El parlamentario ucraniano Sergiy Taruta, exgobernador de la región de Donetsk, donde se encuentra Mariúpol, dijo más tarde en Facebook que algunas personas habían logrado escapar con vida del edificio, pero no dio más detalles. En el lugar se habían refugiado hasta 1.000 personas, dijo Andryushchenko. Pero denunció que los esfuerzos de recuperación se veían obstaculizados por las fuerzas rusas que seguían bombardeando la ciudad. Una imagen publicada por el ayuntamiento de Mariúpol mostraba toda una sección del gran teatro de tres plantas derruida tras el ataque del miércoles por la noche. Cientos de personas se habían refugiado en el edificio cobijándose del asfixiante asedio ruso a la estratégica ciudad portuaria del Mar de Azov, que comenzó hace tres semanas. Al menos desde el lunes, sobre el pavimento en el exterior del elegante teatro había grandes letras que formaban la palabra “NIÑOS” en ruso, según las imágenes distribuidas por la empresa de tecnología espacial Maxar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo el jueves que la acusación de que Rusia había bombardeado el teatro era “mentira”. Repitió que el Kremlin niega que las fuerzas rusas hayan atacado zonas civiles desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero. “Las fuerzas armadas rusas no bombardean pueblos y ciudades”, dijo en una rueda de prensa, pese a la creciente evidencia opuesta.