La Felcv registra 248 denuncias de violencia contra hombres





17/03/2022 - 07:50:01

El Deber.- La imagen de un hombre arrodillado con la espalda con marcas de violencia circuló en redes sociales, hecho que se registró en Guarayos, pero la víctima se aferró y prefirió guardar silencio. El caso, pese a todo, llegó a conocimiento de las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y de la Fiscalía que derivaron en la aprehensión de una mujer, la esposa del hombre que será presentada ante un juez cautelar. El director de la Felcv de Santa Cruz, coronel Edson Claure, confirmó que todo sucedió el 14 de este mes en Guarayos. Afirmó que las imágenes circularon y que se logró detectar que fueron captadas por los propios hijos menores del hombre y de la agresora. Según el informe de la madre del agredido, que se animó a formular la denuncia para que el hecho se investigue y no quede en la impunidad. A su vez los menores, hijos de la pareja, también declararon y revelaron que su papá sufre violencia de manera permanente. Ellos mismos filmaron el castigo cuando su papá era obligado a arrodillarse en una habitación y pedirle perdón mientras la mujer le azotaba. El fiscal de Guarayos, Wálter Cisneros presentará una imputación contra la mujer por violencia familiar y se conoció que pedirá la detención en la cárcel de Palmasola. Como pruebas la madre del afectado presentó fotografías y videos, pese a que el hombre se rehusó incluso a ser valorado por un médico forense. Sin embargo, se conoció que el hombre ya prestó su declaración y también brindó su testimonio ante profesionales sicólogos. 248 denuncias en enero La acción de características violentas que se conoció en Guarayos destapó que, durante el mes de enero, en nuestra capital, se registraron 248 hechos de violencia contra varones por parte de sus parejas, mujeres. Para el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) coronel Edson Claure, si bien en el mayor número de denuncias son víctimas mujeres, no deja de preocupar que cada vez se presenten más afectados varones. Edson Claure, considera que los hombres prefieren callar y no denunciar y que esa aptitud se desprende de aquel patriarcalismo machista. Señaló que los hombres en su mayoría cuando son víctimas de ultraje no solo físico sino sicológico, por parte de sus parejas, no denuncian por vergüenza a ser objeto de burla.