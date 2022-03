Coronavirus: Advierten brotes en colegios y una baja vacunación en niños





17/03/2022 - 07:43:44

Página Siete.- Uno de cada tres escolares de cinco a 17 años en el país tiene el esquema completo de vacunación contra la covid, pese al reinicio masivo de las clases presenciales. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz advirtió que los padres no autorizan la inmunización de sus niños. Además, en los últimos días padres de familia reportaron el brote de casos positivos en unidades educativas de Cochabamba y Santa Cruz. El Ministerio de Salud reportó que hasta la fecha 971.553 menores de cinco a 17 años recibieron el esquema completo de vacunación. Esta cifra representa el 32% de la población total que -según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 2021- es de tres millones. El grupo que menos se vacunó corresponde a los niños de cinco a 11 años con un 25% de avance en la aplicación de ambas dosis. Mientras tanto, los adolescentes de 12 a 17 años reportaron un 39% de cobertura. “Hace tres o cuatro semanas dijimos que no es prudente reiniciar actividades educativas con bajas coberturas en edad escolar. Sobre todo en el área rural, donde hay muy bajas coberturas. Por el contrario, en la ciudad de La Paz hay unidades educativas con muy buena cobertura”,dijo el jefe de epidemiología del Sedes paceño, Miguel Quispe. El profesional informó que solicitaron comenzar una vacunación en todas las unidades educativas, pero “la respuesta no fue satisfactoria”. “Esperamos que los padres de familia puedan firmar el consentimiento para vacunar a los niños. Sin embargo, no hay (esas solicitudes). Hemos tropezado con este problema no sólo ahora, sino desde el año pasado. Esperemos que ahora cambien con el reinicio de las labores educativas y esperemos no tener contagios”, dijo. Los niveles más bajos de inmunización se reportaron en colegios de la ciudad de El Alto y las zonas rurales. “Los padres eran los que rechazaban las vacunas en estas zonas, ahora se resisten a inmunizar a sus hijos”, afirmó. Pese a la baja inmunización de los estudiantes, La Paz no reportó aún contagios masivos en los colegios, según el Sedes. En caso de identificar a un estudiante sospechoso de tener Covid-19, el director del establecimiento deberá comunicar inmediatamente al Sedes. Luego, el escolar debe ser trasladado a un centro médico para confirmar o no si es portador del virus. “Si es positivo y los niños de esa unidad educativa no están vacunados puede haber un contagio entre los estudiantes. Eso es lo que no queremos y no comprendemos a los padres de familia. Requerimos el consentimiento y no hubo una respuesta favorable. Hay rechazo de los padres para que estos grupos, en especial de cinco a 12 años, accedan a la vacuna”, aseguró. El gerente de epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Carlos Hurtado, advirtió los bajos niveles de inmunización en su región. “Hemos visto una ralentización cuando debería ser lo contrario. Pedimos a los padres de familia que lleven a sus menores a los centros de vacunación para que puedan ser inmunizados, que la población siga con los cuidados permanentes y que no se lleve la enfermedad a las aulas”, sostuvo. En el segundo día del reinicio de labores escolares, en el municipio cruceño La Guardia se detectaron dos casos de niños con Covid-19 en la unidad educativa 23 de Diciembre. El titular de la Dirección Departamental de Educación cruceña, Eliseo Huayllani, suspendió las clases en este colegio por 15 días. En Cochabamba, la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia advirtieron que el lunes se registraron 319 casos positivos de menores y están “casi al borde del margen de seguridad”. De continuar con el nivel de contagios, la entidad “se verá en la imperiosa necesidad de pedir a Educación suspender las clases presenciales y semipresenciales en los departamentos con un incremento de casos”.