Gobierno y panificadores garantizan abastecimiento de harina y venta de pan a precio y peso justo





17/03/2022 - 07:36:01

ABI.- El Gobierno, la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol) y las federaciones departamentales y regionales, ratificaron este miércoles en una reunión de evaluación, garantizar el abastecimiento de harina y mantener estable el precio y peso justo del pan de batalla en el país. La reunión contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca; los viceministros de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva; de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala, Luis Siles; de Comercio Interno, Gróver Lacoa; el gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores; y la dirigencia nacional y departamentales del sector panificador que conforman la Conapaabol, según un reporte de prensa. “El pan de batalla no va desaparecer como refieren algunos comentarios de terceras personas. El pan de batalla está garantizado en todos los departamentos. Aquí estamos con dirigentes panificadores de la Conapaabol y departamentales. Como Gobierno nacional, hemos garantizado la provisión de harina en su tiempo y su calidad como corresponde”, sostuvo el gerente ejecutivo de Emapa. La autoridad añadió que se ratificó la entrega diaria y en los tiempos establecidos de cuatro bolsas de 50 kilos de harina de alta calidad a cada uno de los afiliados al sector panificador. “El pan de batalla, la marraqueta, está garantizada totalmente, hoy lo hemos compartido, su abastecimiento en los mercados es normal. Convocamos a todo el pueblo boliviano a no dejarse llevar por personas que quieren especular, que quieren generar caos en las familias bolivianas y que quieren generar preocupaciones”, exhortó. Por su parte, el presidente de Conapaabol, Juan Cachicatari, dijo que el sector ratifica el acuerdo suscrito en enero con las autoridades del Ejecutivo, que garantiza el abastecimiento y producción del pan de batalla en el mercado interno a precio y peso justo. “Ese señor (Dandy Mallea) no tiene representación alguna, puede decir tantas cosas. Aquí en el mercado nacional y en todos los departamentos tenemos la provisión de harina de Emapa, mientras tengamos ese insumo, esa materia prima en nuestros hornos, definitivamente no va faltar el pan de batalla a nivel nacional, eso está garantizado, eso es lo que hemos sostenido en la reunión con la primera autoridad del Ministerio de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca y los viceministros”, remarcó. Finalmente, el presidente de la Federación Departamental de Panificadores de La Paz, Martín Vargas, dijo que los más de 1.500 afiliados en las ciudades de El Alto y La Paz garantizan el abastecimiento del pan de batalla, a precio y peso justo. “Este señor (Dandy Mallea) siempre ha tratado de especular en estos temas que son muy delicados para la canasta familiar. Pero nosotros como verdaderos panificadores del departamento de La Paz estamos garantizando que no va haber escases en el producto, como sus derivados, ustedes van a ver que en los mercados de todos los departamentos estarán abastecidos de pan”, puntualizó.