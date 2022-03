El gobernador de Potosí calla por el arribo de ambulancias y ven posible daño al Estado





17/03/2022 - 07:05:15

El Deber.- El viernes llegarán al puerto chileno de Iquique 44 ambulancias a nombre del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani. Esos vehículos fueron importados por la observada Estefals Logistics. La autoridad, que ya declaró en la Fiscalía por esta adquisición, optó por callar. Eso sí, esta semana envió un informe a la Asamblea Departamental para reportar la anulación del contrato por Bs 20,5 millones, el monto fijado para la compra de los vehículos de servicio sanitario. Mamani cerró trato con Estefals Logistics en noviembre de 2021. El contrato 215/2021 era para la importación de 41 ambulancias, una para cada municipio potosino en el marco de la emergencia declarada por la epidemia de coronavirus. No obstante, llegarán al puerto chileno 44 vehículos, según el manifiesto de carga de la naviera Eukor y que fue registrado por la Aduana de Chile. La carga se envió antes del 23 de enero, cuando Jhonny Mamani anunció la anulación de esa millonaria compra. EL DEBER intentó un contacto con el gobernador, pero en su despacho señalaron que se había designado al funcionario Aldo Efén como “portavoz” del caso. El servidor señaló ayer que estaba fuera de su oficina, en el Norte de Potosí y solicitó “agendar una reunión con temas específicos”, pero en el curso de los próximos días. A mediados de enero, Humberto Huanca, propietario de Estefals Logistics, dijo que las ambulancias ya estaban navegando desde Dubái a Panamá. Entonces, lamentó la demora y reveló que estaba solicitando una ampliación de plazo para la entrega de esos bienes. El contrato, firmado el 26 de noviembre de 2021, estableció 40 días para la entrega, un plazo que venció el 6 de enero. El 14 de enero, ya con los tiempos de entrega vencidos, saltaron las irregularidades en la contratación; por ejemplo, una comisión técnica de la Gobernación y del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la unidad solicitante de estas ambulancias, firmó el acta de recepción el 31 de diciembre dando fe, precisamente, de la llegada de estos vehículos. La empresa presentó un Número de Identificación Tributaria (NIT) que no era suyo y acreditó tres meses de experiencia en Fundempresa, con un capital de Bs 100.000, que representa el 25% del costo de una ambulancia. De hecho, el informe de la Comisión de la Asamblea Departamental que investigó este caso llegó a establecer un sobreprecio de Bs 777.000 en el proceso de contratación, pues había propuestas más bajas y planteadas por empresas importadoras con más tiempo en el mercado. Pero Mamani, en el informe que envió al presidente de la Asamblea Departamental, Marcial Ayali, descarga toda la responsabilidad en la empresa, asegura que se cometieron “errores administrativos que viciaron de nulidad todo el proceso de contratación”. Además, señala que tras la anulación del contrato no se ejecutará la boleta de garantía por Bs 1,4 millones que acreditó Estefals. “No es pertinente la ejecución de garantías, porque esto significaría reconocer la legalidad del acto. Sin embargo, a los fines de precautelar los intereses del Estado, se procedió con el inicio de una acción penal en contra de la empresa Estefals Logistics ante el Ministerio Público, solicitando la imposición de una medida cautelar de carácter real a los fines de una posible existencia de daños causados al Estado”, señala el reporte remitido al ente legislativo. La asambleísta Azucena Fuertes, que forma parte de la minoritaria bancada de oposición regional, señaló que al no ejecutarse esta garantía también se producirá un daño económico al Estado. “En realidad la empresa puso una póliza de garantía a través de una aseguradora y esto es más difícil de recuperar por qué se tendría inscrito un buen inmueble, y no así un depósito en efectivo”, precisó la legisladora regional. El escándalo también generó reacciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El diputado, Héctor Arce (MAS) señalo que tras la anulación del contrato, lo que pase con esas ambulancias depende únicamente de la empresa Estefals Logistics. El MAS no promovió, en el Legislativo ninguna investigación de este caso, mientras que la Fiscalía tampoco reporta avances.