Marcelo Tinelli anunció el retorno de ShowMatch y cómo cómo será el nuevo formato





16/03/2022 - 20:03:44

Marcelo Tinelli anunció que volverá a la televisión de la mano de Canal Trece a partir de junio. El mítico conductor dio la primicia en un canal de Rosario y brindó detalles sobre cómo será el programa en este 2022. “Tengo muchas ganas de que tengamos algo de baile y algunos formatos de canto, con más jurados” aseguró. Marcelo Hugo Tinelli le puso fin al misterio de cuándo volverá a la televisión, y si su regreso es en El Trece. El ex presidente de la Liga Profesional de Fútbol contó en un canal de Rosario que ShowMatch regresará en junio. “Ya tenemos contrato firmado para empezar en esa fecha en El Trece” expresó. En dicha entrevista, estuvo acompañado de sus productores estrella Federico Hoppe y Pablo Chato Prada. Además, dio más detalles de cómo será el programa en este nuevo año. “El Bailando me encanta, anduvo muy bien durante años y es muy difícil de hacer sin público. Nosotros lo tuvimos que hacer en pandemia y recién pudimos tener público en noviembre” dijo. Durante 2021, Tinelli padeció su peor rating histórico, hasta tal punto que durante el año se rumoreó en varias oportunidades que levantarían el programa. Esto no llegó a suceder, pero si hubo cinco distintos cambios de horario. El día 22 de noviembre el programa obtuvo 5.7 puntos de rating, siendo esta la cifra más baja obtenida en la historia de Showmatch hasta el momento. Por otro lado en la charla, agregó que es muy probable que este año haya canto en el programa. “También estamos viendo algunos formatos de canto, con más jurados” añadió. Desde hace algunos meses venía circulando la información de que la relación entre Marcelo Tinelli y el Grupo Clarín estaba en estado crítico. Algunos medios aseguraron que el conductor dejaría El Trece para desembarcar en otro canal durante este año. El bajo rating que tuvo La Academia el año pasado, las demoras en su estreno y las misteriosas reuniones con Adrián Suar fueron otros indicios de que las cosas no estaban nada bien entre el canal y el empresario.