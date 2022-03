Netflix va a cobrar por compartir cuenta en algunos países: El principio del fin del problema





16/03/2022

Netflix ha anunciado que, en algunos países y a modo de prueba, empezará a cobrar por compartir la cuenta con personas que viven fuera del hogar. La compañía asegura que este movimiento le permitirá mejorar su capacidad de "invertir en nuevos programas de televisión y películas". Cuando alguien se suscribe a Netflix, la plataforma permite crear diferentes perfiles para que puedan ser utilizados por otras personas que viven en el mismo hogar, aunque técnicamente nada impide que un amigo que vive en otro domicilio pueda utilizarla si se le comparte la contraseña. Si bien los términos de Netflix no lo avalan, esto da lugar a que muchas personas paguen la factura del servicio de streaming a medias y puedan utilizarlo desde diferentes ubicaciones. Ahora la compañía está intentando poner fin a este tipo de comportamiento. Pagar para compartir fuera del hogar "Durante el último año hemos estado trabajando en formas de permitir que los miembros que comparten fuera de su hogar lo hagan de manera fácil y segura, mientras pagan un poco más", dice Netflix. La compañía agrega en el comunicado que "durante las próximas semanas", implementará a modo de prueba en Chile, Costa Rica y Perú las dos nuevas opciones que se detallan a continuación. Agregar un miembro adicional: los miembros de los planes Estándar y Premium de los mencionados países podrán agregar cuentas subsidiarias para hasta dos personas con las que no convivan. Netflix permitirá que estas cuentas tengan su propio usuario y contraseña, aunque claro, tocará pasar por caja. El precio de esta opción será de 2,380 pesos en Chile, 2,99 dólares en Costa Rica y 7,9 soles en Perú. Transferir el perfil a una cuenta nueva: los miembros de los planes Básico, Estándar y Premium podrán transferir la información del perfil compartido a una cuenta subsidiaria o a una cuenta nueva con una suscripción diferente. Cualquiera sea la alternativa que elijan, según Netflix, esta opción les permitirá conservar el historial de visualización, los contenidos añadidos a Mi lista, la personalización del perfil y las recomendaciones basadas en el historial. Netflix avisará a los usuarios Según Variety, en los tres países en los que se desarrollará la prueba, Netflix presentará las nuevas opciones con el pago adicional a los suscriptores que comparten su cuenta con personas que no viven en el mismo hogar. La página señala, además, que si la plataforma detecta que se está intentando acceder a una cuenta desde fuera del hogar, puede pedirle al usuario que introduzca un código de verificación para aprobar el inicio de sesión. Cabe señalar que el gigante del streaming no ha dicho cuánto durará la prueba, pero sí ha confirmado que evaluará su desempeño en Chile, Costa Rica y Perú antes de realizar cambios en cualquier otro lugar del mundo.