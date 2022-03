Arias asegura que demostró con pruebas que como ministro tomó la decisión correcta en caso Tren Metropolitano







16/03/2022 - 19:37:47



“He demostrado claramente con pruebas y todo que yo tomé una decisión correcta porque se estaba queriendo juntar en el pago de una misma planilla, se quería juntar el pago por bienes y servicios y el pago por avance de obra, cuando en realidad se tienen que hacer por separado”, informó el burgomastre, después de su declaración.



La primera autoridad de La Paz asistió a la audiencia convocada para este miércoles a las 08:30 para declarar por el caso de supuesto daño económico e incumplimiento de deberes en la ejecución de la obra del Tren Metropolitano de Cochabamba, cuando él fungía como ministro de Obras Públicas el año 2020.



Arias explicó que el pago de la planilla 25 incluía dos pagos que eran irregulares, uno por avance de obra y el otro por bienes y servicios. Por eso, dijo, encargó a una comisión responsable investigar dicho requerimiento y a la conclusión demostró la irregularidad.



La primera autoridad de La Paz explicó que el contrato con la empresa Joca Molinari establece que cuando se va a comprar bienes y servicios se debe presentar una boleta de garantía y que con esa planilla no se cumplía con ese requisito. “Entonces el haber detenido (el pago), el haber hecho esta investigación y haber corregido el pago fue más bien un beneficio para el país”, aseveró.



Arias manifestó que la acusación en su contra es porque supuestamente él ocasionó el retraso en el avance de esta obra, pero pidió que se le pregunte al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, por qué hay retraso si él “ha prometido entregar (la obra) el año pasado”.



“La obra se retrasó porque hubo pandemia, en todo caso se pagó la planilla conforme se acordó y se tiene que pagar solo con avance de obra, me acusan también de que yo había provocado daños al Estado por multas e intereses que la empresa pidió; nunca la empresa pidió nada parecido, simplemente aceptó que la planilla estaba mal elaborada por el exministro Milton Claros (del gobierno de Evo Morales), al cual no se le inicia ningún proceso y simplemente es a nosotros”, explicó Arias.



El alcalde Arias manifestó su disgusto porque estuvo más de cinco horas en la audiencia y catalogó como una “persecución política”, los 18 casos que pesan sobre su persona. Manifestó sentirse acosado pero al mismo tiempo dijo que dará batalla en los estrados judiciales.



“Lo vuelvo a decir, yo soy como la marraqueta, soy de batalla y voy a estar acá rindiendo y por supuesto prestando las declaraciones y presentando las pruebas las que sean necesarias”, añadió Arias, a tiempo de explicar que existen otras personas que han sido citadas a declarar en este caso y que después vendrá la “imputación y el juicio”.



“Así como (Vladimir) Putin aprisiona Kiev (capital de Ucrania), aquí nos quieren aprisionar los fiscales a nosotros, nos quieren bombardear y aprisionar, esperando que nos rindamos y no lo vamos a hacer”, dijo Arias, quien debía prestar otra declaración por el caso de uso de aviones en la pandemia, audiencia a la que no pudo asistir por el caso Tren Metropolitano y por lo que aguarda una reprogramación de día y hora.