El emotivo discurso del presidente Volodymyr Zelensky ante el Congreso de EE.UU.





16/03/2022 - 18:40:43

BBC Mundo.- En una alocución por medio de videoconferencia, el mandatario ucraniano solicitó a Washington una mayor ayuda militar contra la invasión rusa y comparó los ataques militares del Kremlin contra su país con algunos momentos sensibles para la memoria estadounidense. "En su gran historia, tiene páginas que le permitirían comprender la historia de Ucrania. Entiéndanos ahora", dijo. "Estamos soportando un 11 de septiembre todos los días", agregó. Es la primera vez que un líder internacional se dirige al Congreso de manera virtual en tiempos de guerra. El líder ucraniano mostró también a los legisladores un escalofriante video de los ataques con misiles en las ciudades de su país y los muertos y heridos resultantes. "Ahora tengo casi 45 años. Hoy mi edad se detuvo cuando los corazones de más de 100 niños dejaron de latir. No le veo sentido a la vida que no puede detener las muertes", contó. Poco después de las palabras de Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, compareció desde la Casa Blanca para anunciar nuevas ayudas para Ucrania por un monto de US$800 millones. "Quiero ser honesto con ustedes. Esta puede ser una larga y difícil batalla", dijo Biden. En las últimas semanas, el mandatario ucraniano se ha dirigido a los parlamentos de varios países aliados, incluidos Reino Unido y Canadá.



Otras demandas Zelensky volvió a instar a los aliados de Estados Unidos y la OTAN a imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, una demanda que la alianza estratégica ha rechazado hasta ahora. "Yo también tengo un sueño", dijo en referencia a la célebre frase del líder por los derechos civiles Martin Luther King. "Estas palabras son conocidas por todos ustedes. Hoy puedo decir que tengo también una necesidad. Necesito proteger el cielo", comentó. El mandatario pidió una mayor ayuda para que, en caso de que no se apruebe tal zona de exclusión, sea posible para su país continuar haciendo frente al avance ruso. Al concluir sus comentarios, Zelensky también le envió un mensaje a Biden, en el que lo instó a liderar los esfuerzos globales por la paz en Ucrania. "Usted es el líder de su gran nación. Deseo que sea el líder del mundo. Ser el líder del mundo significa ser el líder de la paz", dijo. En su discurso posterior, Biden detalló en qué consisten las nuevas ayudas de su gobierno: 800 sistemas antiaéreos

9.000 sistemas antitanques

7.000 armas pequeñas

20 millones de munición

Drones



Zelensky argumenta su caso Análisis de Anthony Zurcher, periodista de la BBC en Washington Volodymyr Zelensky volvió a demostrar que tiene un conocimiento firme sobre cómo defender el caso de su nación ante una audiencia extranjera en un idioma que puedan entender, tanto literal como figurativamente.Hablando ante el Parlamento británico la semana pasada, el presidente ucraniano hizo referencia a Winston Churchill. En su discurso de video ante el Congreso el miércoles, Zelensky comparó el bombardeo aéreo diario de su nación con Pearl Harbor y el 11 de septiembre.También mencionó las tallas de los presidentes estadounidenses en el Monte Rushmore y el discurso "Tengo un sueño" de Martin Luther King Jr., diciendo que su nación tiene una "necesidad" de más ayuda estadounidense. El público estadounidense quedó paralizado por las imágenes de video del ataque ruso, y Zelensky usó a veces imágenes gráficas de niños muertos y heridos y ciudades bombardeadas para llevar a casa su pedido de "cerrar los cielos" a los ataques rusos.Luego, el exactor hizo un último gesto de estilo teatral, terminando su discurso en inglés, enmarcando la lucha en Ucrania como una batalla por los valores de Europa y el mundo.Cuando lo que está en juego se enmarca de esta manera, Zelensky puede esperar que sea difícil para Estados Unidos y sus aliados decir que no.