Luego de un año, anuncian órdenes de aprehensión por el robo de 331 kilos de oro





16/03/2022 - 17:41:48

Correo del Sur.- A casi un año del robo de 331 kilos de oro que causó un daño económico al Estado de 60 millones de dólares, el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave, anunció este miércoles que existen mandamientos de aprehensión contra los exfiscales involucrados en este ilícito, pero hasta la fecha no existe ni un detenido por este caso. Por este caso, el Ministerio Público revocó una resolución de los entonces fiscales Ángel Saavedra y Luis Fernando García, mediante la cual otorgaron al empresario indio Amix Dixiti la custodia de un botín de 331 kilogramos de oro que pretendía exportar de manera ilegal en diciembre de 2020. “Se ha emitido mandamientos de aprehensión en contra de fiscales que a la fecha ya no trabajan en el Ministerio Público, pero sí deben responder por estos actos ilícitos y también a personal de Senarecom que en su momento ha autorizado indicando que la salida de esos 331 kilos era legal sabiendo que no lo era”, declaró el fiscal Alave en la red Unitel. Calificó como una “aberración” que los entonces fiscales otorgaran la custodia del oro al empresario, representante legal de GoldShine SRL, en diciembre de 2020, quien precisamente estaba sacando oro del país de manera ilegal. El 24 de marzo, los exfiscales Saavedra y García emitieron la resolución 60/2021 en la que “determinaron la inexistencia de elementos para continuar con la investigación (contra Amit Dixit) y rechazaron una denuncia”. “El 26 de mayo de 2021, a solicitud del Senarecom, el investigador Héctor Aquino procede a la verificación y cumplimiento de disposiciones de depositario judicial en el domicilio que fijó el señor Amit Dixit, donde se encontraba el oro el 1 de febrero (de 2021)”, señaló el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, en un informe oral en la Cámara de Senadores. Sin embargo, en la dirección que había ofrecido no lo conocían y tampoco sabían de la existencia de algún mineral que hubiera sido depositado. Entonces, Dixit ya había desaparecido. Alave manifestó que la Fiscalía, al tomar conocimiento del caso, lo que hizo es “reavivar e investigar”, pero cuando se preguntaron dónde estaba el oro “lamentablemente ya no pudimos ubicarlos, porque Amit Dixit había fugado del país y se había llevado los 331 kilos de oro”. Manifestó que existen tres procesos a la fecha, pero indicó que habrá “varias personas detenidas porque han cometido un delito, además, han generado un daño económico de más de 60 millones de dólares al Estado nacional”.