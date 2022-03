Cuéllar al MAS: Si no se respeta la democracia en un instrumento político, eres pues un dictador





16/03/2022 - 17:39:49

Página Siete.- Desde su cuenta de Facebook, el ahora exintegrante del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, manifestó que quien no respeta la democracia de un instrumento político “es un dictador”. “Si nosotros no respetamos la democracia del instrumento político y la democracia de un país eres pues un dictador”, manifestó Cuéllar en una publicación en sus redes sociales. Además compartió una fotografía del estatuto del partido liderado por Evo Morales, en el que se especifica que el Congreso Nacional Ordinario debe llevarse a cabo cada dos años. También puede leer: El MAS echa a Cuéllar porque dice que difamó a dirigentes y desprestigió al partido “Clara es la ley de organizaciones políticas y estatuto, son dos años, no son siete años. Esperemos que el tribunal electoral convoque al congreso nacional en la sede de gobierno ”, agrega en la publicación. Esta mañana, la dirección nacional del MAS-IPSP ratificó la expulsión del legislador por Santa Cruz, que militaba en filas del “instrumento político” de Morales. Cuéllar fue acusado de transfugio político y de “denigrar” a sus líderes y realizar declaraciones contrarias a la organización en distintas oportunidades. Del mismo modo, la dirigencia del partido aseguró que Cuéllar no puede ser más diputado, debido que el curul le pertenece a la sigla.