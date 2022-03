Ojo con las cámaras: Una mujer abandonó gatitos en la calle y su vecina quiso que la procesen por biocidio





16/03/2022 - 17:16:32

La propietaria de una casa en un condominio abandonó hace unos días a varios gatitos en la calles, los que posteriormente murieron, y su vecina la denunció para que la procesen por biocidio. Tenía como pruebas la grabación de las cámaras de seguridad. La denunciante publicó en redes sociales el video, las mismas que se hicieron virales, donde se observa a una mujer que abandona una caja con gatos recién nacidos en la calle. El hecho generó una ola de comentarios entre los internautas y grupos defensores de los animales, pues en la publicación se da a conocer que, a pesar de haber sido rescatados, estos animales fueron perdiendo la vida uno a uno al haber sido separados de su madre, publica El Deber. El hecho ya ha sido denunciado en Zoonosis y Pofoma. Sin embargo, la parte denunciante cuenta que está atravesando por una serie de dificultades para lograr sentar su denuncia formalmente ante la Fiscalía. ''No quisieron tomarme la denuncia como biocidio, porque alegan que la mujer debió matarlos con sus propias manos, pero todos sabemos que ella los dejó ahí para morir, unos gatitos recién nacidos prácticamente no sobreviven sin los cuidados de su madre'', expuso la denunciante. ''Fui a su casa para hablar con ella para que deje que su madre los alimente al menos hasta que crecieran, entonces yo podría hacerme cargo de ellos, pero no la encontré. Pedí a su inquilino que me buscara, pero no lo hizo. Ahora yo tengo todas las pruebas de lo que hizo, solo exijo justicia'', agregó. Desde Zoonosis informan que se ha procedido a notificarla, así como también ofrecerle una charla de concientización y tenencia responsable, donde posteriormente la multaron de acuerdo a la normativa establecida.