Del Castillo dijo que dirigentes y diputados se llenan los bolsillos con la coca y la bancada del MAS lo convoca





16/03/2022 - 17:03:42

Erbol.- La Bancada del MAS en la Cámara de Diputados informó que está convocando a una reunión al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, con el objetivo de encarcarlo y que aclare sus declaraciones que hizo en contra de legisladores. La polémica surgió porque en un discurso en los Yungas, Del Castillo dijo que hay dirigentes y diputados que se están “llenando los bolsillos”, cuando la gente en su “guacho” se está empobreciendo. Dijo que no se necesita “malos diputados”, sino se requiere fortalecer el control social. El jefe de Bancada del MAS, Gualberto Arispe, indicó que se está enviando una nota al Ministro para que la próxima semana, en una reunión, diga con nombre y apellido a qué diputados se refiere. “Vamos a, inicialmente, la próxima semana encararlo (al Ministro) y que diga quiénes son específicamente. Seguramente se dará las recomendaciones correspondientes y, si eso no pasa, por supuesto también existen mecanismos constitucionales para poder darle educación, porque nosotros no vamos a permitir que señale de manera abierta a ningún legislador”, advirtió Arispe. Recalcó que no se va a permitir ninguna difamación, ninguna calumnia de parte de ningún ministro. Señaló que, si Del Castillo no muestra las pruebas de sus afirmaciones, se tomarán decisiones dentro de la Bancada sobre qué mecanismos asumir.