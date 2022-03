Senadores de EE.UU. tras visitar la frontera en Polonia: Putin es un carnicero delirante





16/03/2022 - 09:38:59

VOA.- Cuatro senadores estadounidenses, dos demócratas y dos republicanos, expresaron a la Voz de América su rechazo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y abogaron por el envío de más ayuda militar a Ucrania, después de visitar centros de refugiados ucranianos en Polonia. Los senadores republicanos Roger Wicker, de Mississippi, y Rob Portman de Ohio, y los republicanos Richard Blumenthal, de Connecticut, y Amy Klobuchar, de Minnesota, coincidieron también en que Rusia está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania y pidieron más sanciones contra Vladimir Putin. “Tenemos que hacer más”, dijo Klobuchar. “El mundo tiene que hacer más. La mayoría de los países están con Ucrania, están con la OTAN, están con la Unión Europea y están con Estados Unidos”. La senadora opinó que Ucrania necesita “defensas antiaéreas, aéreas y otras cosas que se puedan hacer allí” y declaró: “Yo estoy a favor de los aviones” que Polonia intentó enviar a través de una base de EE. UU. en Alemania. Wicker, por su parte, deploró que el liderazgo estadounidense “haya eludido los riesgos” y consideró que “muchos republicanos, demócratas e independientes en Estados Unidos creen que debe hacerse más en cuanto a las armas y las sanciones”. Blumental dijo que lo que observó en la frontera entre Polonia y Ucrania “fue la devastación y el sufrimiento de las personas” y la “necesidad de que Estados Unidos actúe inmediatamente, no mañana ni el año que viene”. “Hay una urgencia en este momento que demanda la atención del mundo y del pueblo estadounidense… el mundo está bajo ataque y no caben dudas de que Vladimir Putin ha amenazado el orden mundial de una manera que no se hacía desde la Segunda Guerra Mundial”, declaró. “Tenemos que unirnos en la OTAN, no solo condenando, sino con acciones, con más defensas aéreas, baterías antiaéreas y misiles Javelin, y claro, aviones. Yo respaldo el envío de los Migs y de cualquier medio que le dé a Ucrania lo que necesita para defenderse”, agregó. Una mujer con un niño evacua de un edificio residencial dañado por los bombardeos, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, en esta foto del folleto publicada el 16 de marzo de 2022. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. Portman fue también categórico en cuanto a proveer a los ucranianos con más defensas, los aviones, porque los ucranianos tienen que proteger “a esas familias que están siendo bombardeadas en este bárbaro ataque de Rusia, injustificado e ilegal a un país libre e independiente”. Los senadores no escatimaron sus palabras para condenar a Putin. “Vladimir Putin es un criminal de guerra en serie. Lo probó en Alepo, lo probó en una región separatista de Rusia, en Grozny, y lo está probando hace al menos dos semanas en Ucrania”, dijo Wicker. “Putin es un carnicero delirante”, expresó Blumental. “Es un criminal de guerra y como yo soy un fiscal, lo llevaría a juicio por este crimen de guerra”, pero advirtió que “es también un animal potencialmente acorralado y pudiera reaccionar de formas totalmente irracionales, no solo crueles y brutales, sino autodestructivas y exageradas”. Portman dijo que Putin “tiene que perder”, porque con las sanciones tan devastadoras, los rusos “comenzarán a preguntarse por qué están atacando a su vecino y a veces a sus familias”, hacer largas filas, no poder ir a un cajero automático o viajar fuera de Rusia. “Mi esperanza es que de una forma o de otra, aunque (Putin) pierda en casa o no, pierda en el campo de batalla gracias a la valentía de los ucranianos, ya está perdiendo. En otras palabras, no ha logrado sus expectativas”.



El futuro “Yo rechazo lo que se está hablando de un arreglo en que Ucrania retendría una parte de su territorio y Rusia otra parte”, dijo Wicker. Para él, Rusia tiene que abandonar “cada pulgada del territorio que ha tomado ilegalmente contra todas las leyes internacionales, incluso las partes de las que se apoderó hace ocho años”. “Crimea es parte de Ucrania, el Dombás es parte de Ucrania, esa es mi opinión”, dijo Wicker.

Un hombre pasa junto a una señal de tráfico en la ciudad de Avdiivka, región de Donetsk, ubicada en la línea del frente con los separatistas respaldados por Rusia, el 21 de febrero de 2022. “Recordemos a esas mujeres y niños que vimos ayer cruzando la frontera, llevando a sus mascotas, sus perros, sus hijos. Yendo hacia lo desconocido y con la esperanza de regresar a su tierra”, declaró Blumental. “Están haciendo algo increíble”, dijo Portman. “La valentía y la perseverancia es sorprendente en las tropas, muchas de ellas, ya sabemos, son nuevos soldados, son ciudadanos soldados”.