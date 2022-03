Potosí: Las ambulancias llegan el viernes a Iquique a nombre del gobernador





16/03/2022 - 07:43:15

El Deber.- Al menos 20 de las 41 ambulancias que fueron adquiridas a finales del año pasado de forma irregular por la Gobernación de Potosí llegarán este viernes al puerto chileno de Iquique. La encomienda arribará a nombre del gobernador Jhonny Mamani, pese a que la empresa Estefals Logistics se había adjudicado el contrato. Según el manifiesto de carga que generó la Aduana de Chile y al que tuvo acceso EL DEBER, estos vehículos se embarcaron en el puerto Jebel Ali de Emiratos Árabes. En la documentación de importación figura un papel con el membrete de Estefals Logistics, la empresa que se adjudicó la provisión de los motorizados, y el nombre del comprador que es la primera autoridad potosina. El origen de los motorizados, declarados en dicho manifiesto, es Japón y fueron enviados por la empresa Ghassan Aboud Car Trading. La compañía que los recibirá en Chile es Harmony que no es importador de Toyota para Bolivia. Con esas empresas trabajó Humberto Huanca, el dueño de Estefals, para lograr el contrato con el gobernador potosino, quien ahora figura como comprador de las ambulancias. EL DEBER intentó un contacto con Jhonny Mamani, pero desde su despacho señalaron que la autoridad no se pronunciará puesto que esperan el resultado de las investigaciones de la Fiscalía. El 23 de enero, tras la divulgación de las irregularidades en el proceso de contratación, el gobernador Mamani alegó motivos de “fuerza mayor” para anular el contrato con Estefals Logisticis. La principal observación del fallido proceso de contratación estaba vinculado con la firma de un acta de recepción de los 41 vehículos. Este documento daba fe de la llegada de los motorizados, pero ninguna de esas unidades había tocado suelo boliviano el 31 de diciembre de 2021, fecha en la que fueron “recibidos” por personal de la Gobernación. Ese día también se emitieron los cheques en favor de la empresa de Humberto Huanca, pero el trámite fue rechazado en el Ministerio de Economía y Finanzas, según la investigación que desarrolló este rotativo. “Las ambulancias llegarán, pero no habrá un dueño que las reciba. Se van a quitar los logotipos de la Gobernación de Potosí”, afirmó Huanca tras la decisión de Mamani de anular el contrato y entonces añadió: “Las ambulancias fueron acondicionadas en Dubái, según la normativa del Ministerio de Salud. Vamos a tener que venderlas a instituciones privadas, hospitales”. “Vamos a tener que buscar un cliente que las quiera”, insistió. Huanca dijo entonces que el capital con el que operó era de “un proveedor” a quien no identificó y señaló que su propósito era no perder los Bs 1,5 millones que acreditó para la boleta de garantía. Su empresa se creó, según documentos de Fundempresa, en septiembre de 2021 con un capital de Bs 100.000, un monto que cubre el 25% del precio que se iba a pagar por un motorizado. Huanca declaró a finales de febrero en la Fiscalía de Potosí. Allí se presentó como un “vendedor” y no como importador de vehículos. Señaló al ciudadano Osvaldo Mariscal como “proveedor” de las 41 ambulancias. Sin embargo, este tercer implicado no está en el contrato 215/2021que firmó el gobernador en noviembre de 2021.