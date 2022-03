Exdirigente cívico, Felipe Moza, es llevado a la cárcel de San Pedro





16/03/2022 - 07:35:31

El País.- La familia del exdirigente cívico, Felipe Alejandro Moza Segundo, denunció a vulneración de sus derechos, pues hasta la noche del martes no se le permitió realizar llamadas ni tomar contacto con nadie. Por otras fuentes se enteraron que ya se encuentra en el penal de San Pedro de La Paz. Una de sus hijas, Jhosmild Moza, informó que está a la espera de una llamada para saber al menos cuál es su situación. “A las 17:00 (del martes) supimos que mi padre ya estaba en La Paz y fue conducido hasta la cárcel de San Pedro, pero no hemos podido contactarnos con él. Estamos tratando, por lo menos, que le den una llamada para saber que esté bien y también saber para cuándo se le va a fijar una audiencia, que es lo más importante”, aseveró. El presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila, dijo que la entidad acudirá a organismos internacionales para presentar este caso, además, el equipo jurídico de la entidad asumirá la defensa de Moza. “Están violando sus derechos humanos al no dejar que se contacte con su familia (…). Es simple razonamiento lógico. Ha cumplido cinco años en la cárcel y ahora le dan una sentencia de cuatro, la operación matemática es simple, le deben un año de vida y ahora lo vuelven a encarcelar”, lamentó. Personal policial el pasado lunes aprehendió a Moza en vía pública de la ciudad de Villa Montes, en cumplimiento a una orden de captura, en virtud a que la Sala Penal Tercera de La Paz ratificó la sentencia de cuatro años por delito de atentado contra la seguridad de servicios públicos, esto por presunto daño a un gasoducto durante los conflictos por el IDH en 2008.