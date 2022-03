Mareos y fatiga: Los dos nuevos síntomas del covid que introdujo la nueva subvariante de Omicron





15/03/2022 - 20:38:14

Infobae.- La subvariante de Omicrón identificada como BA.2 se ha convertido en la dominante en países como Inglaterra, que recientemente desmontó sus medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas en los sitios públicos y la exigencia de los certificados de vacunación para entrar a ciertos sitios cerrados. La nueva subvariante es más sigilosa que la cepa original de Omicron, la BA.1 y se propaga con mucha más rapidez. Además, según los expertos viene acompañada de dos nuevos síntomas de Covid que no deben ignorarse. Los funcionarios de salud dicen que hay dos síntomas de BA.2 que no siempre se observan en pacientes infectados con otras variantes. El Distrito Regional de Salud de Spokane (SRHD), en Washington, anunció la semana pasada que las personas deben buscar mareos y fatiga al tratar de descifrar si han contraído BA.2. Estos síntomas son comunes en los casos BA.2, según los datos recopilados, informó Medical Daily. El oficial de salud de SRHD, Francisco Velázquez, dijo que es crucial controlar los síntomas, especialmente los dos recientemente informados. Pero como no son específicos y podrían provenir de otras condiciones y enfermedades, animó a todos a vacunarse y reforzarse para reducir el riesgo de infección. Las personas todavía asocian la enfermedad de Covid con tos persistente, pérdida del olfato y/o del gusto y temperatura alta. Si bien estos todavía ocurren, los síntomas del virus han cambiado en gran medida debido a las nuevas variantes y al efecto de la vacunación. La fatiga y los mareos también ocurren con otras cepas, como Delta y el virus original de Wuhan. Pero los informes sugieren que es más común en BA.1 que nunca antes, y puede ser la primera señal de advertencia después de la infección. Además advierten que la BA.2 se está propagando más rápido que cualquier otra cepa anterior, según sugieren los primeros datos. La buena noticia es que no hay señales de que las variantes de Omicron causen una enfermedad más grave. Múltiples estudios han demostrado que BA.1 es más leve que Delta, y se cree que este también es el caso de BA.2. Pero el profesor Adrian Esterman, epidemiólogo y experto de la Organización Mundial de la Salud, advirtió que los casos se “dispararán”. “Omicron BA.2 es aproximadamente 1,4 veces más infeccioso que BA.1. El número de reproducción básico (R0) para BA.1 es aproximadamente 8,2, lo que hace que R0 para BA.2 sea aproximadamente 12″, escribió en Twitter “Esto lo acerca bastante al sarampión, la enfermedad más contagiosa que conocemos”, agregó. Pasar solo 15 minutos con alguien que tiene sarampión es suficiente para propagarlo. Cabe destacar que las personas que anteriormente han tenido Covid todavía corren el riesgo de contraer la nueva variante en una reinfección.