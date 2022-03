Un drone grabó el momento en el que soldados rusos mataron a un civil ucraniano en las afueras de Kiev





15/03/2022 - 20:29:37

Infobae.- Un drone filmó a pocos kilómetros al oeste de Kiev cómo un civil fue asesinado a tiros por soldados aparentemente rusos, según revela un video obtenido en exclusiva por Frontal del medio aleman ZD. Según la investigación de Frontal, las unidades rusas dispararon específicamente contra civiles. Las imágenes son del 7 de marzo de 2022 a primera hora de la tarde, hora local. Un drone de vigilancia ucraniano está filmando la autopista E40 a unos kilómetros al oeste de Kiev. Al norte de la carretera, los rusos han tomado los suburbios de Kiev. Avanzaron hasta la calle. El drone filma la posición de un tanque ruso a pocos metros de una gasolinera. Delante de él hay un auto destrozado azul aparentemente baleado. En el bosque al lado se pueden ver soldados con ametralladoras. Los perpetradores son aparentemente soldados rusos. https://www.infobae.com/america/mundo/2022/03/15/un-drone-grabo-el-momento-en-el-que-soldados-rusos-mataron-a-un-civil-ucraniano-en-las-afueras-de-kiev/?jwsource=cl https://www.infobae.com/america/mundo/2022/03/15/un-drone-grabo-el-momento-en-el-que-soldados-rusos-mataron-a-un-civil-ucraniano-en-las-afueras-de-kiev/?jwsource=cl Son las 14:16 cuando la cámara del drone graba varios coches de civiles, no militares, en camino al centro de Kiev. Los primeros conductores aparentemente notan los tanques rusos y se dan la vuelta: un vehículo gris plateado se detiene y una persona sale del automóvil, levanta las manos mostrando que no estaba armado y recibe un disparo, cayendo detrás de su vehículo. Luego, los soldados, desde la posición del tanque y al otro lado de la carretera, corren hacia la escena. Según el medio alemán “se pueden reconocer por sus bandas blancas. Es la marca distintiva de las Fuerzas Armadas Rusas”. La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas dijo el martes que el último recuento confirmado en Ucrania eleva a 691 el número de civiles muertos y a 1.143 el de heridos desde que comenzó la invasión rusa hace 20 días. La cifra de fallecidos, que incluye a 48 niños, es superior a la de al menos 636 civiles muertos que relataba el anterior informe del lunes de los observadores de derechos humanos de la ONU en el país. La ONU afirmó que se cree que las cifras reales de víctimas civiles son “considerablemente más altas”, debido a las intensas hostilidades en algunas zonas y a los retrasos en la presentación de informes, incluidos los de Izium, en la región de Járkov, la ciudad sureña de Mariúpol y Volnovaja, en la región de Donetsk. Las fuerzas rusas que invaden Ucrania han matado a más civiles ucranianos que soldados, dijo el viernes el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov. “Quiero que esto se escuche no solo en Kiev sino en todo el mundo”, dijo Reznikov. Las autoridades rusas sostienen que no comenzaron la guerra y han denunciado repetida y falsamente los informes de reveses militares rusos o muertes de civiles en Ucrania como noticias falsas, además de denunciar informes que califican la ofensiva de guerra o invasión. Los medios de comunicación estatales y los funcionarios del gobierno insisten en que las fuerzas rusas solo atacan las instalaciones militares.