Gobierno boliviano a Boric: Relación debe ser sin condiciones y reivindicación marítima es irrenunciable





15/03/2022 - 12:26:51

El Estado boliviano valoró este martes la sugerencia del presidente chileno, Gabriel Boric, para restablecer las relaciones bilaterales plenas y consideró que ese relacionamiento debe ser sin condiciones para encontrar soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés de ambas naciones. “Valoramos los criterios del presidente (Gabriel) Boric en relación a fortalecer nuestro relacionamiento bilateral, nosotros creemos que este relacionamiento bilateral debe ser sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países”, dijo el canciller Rogelio Mayta en una rueda de prensa, publica la ABI. El presidente chileno, Gabriel Boric, planteó el lunes restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia, pero sin negociar soberanía. El presidente de Chile, Gabriel Boric, planteó este lunes retomar las relaciones diplomáticas con Bolivia, suspendidas desde 1978, pero sin negociar la soberanía de Chile. Chile no negocia su soberanía, fue la contudente frase. “En primer término valoramos los criterios del presidente Boric en relación a fortalecer nuestra relacionamiento bilateral. Nosotros creemos que este relacionamiento bilateral debe ser sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países”, dijo el Canciller boliviano. Mayta manifestó que el relacionamiento bilateral debe basarse en los principios de diálogo y confianza mutua. En ese marco, resaltó que para los bolivianos es irrenunciable la reivindicación marítima, que está plasmada en nuestra constitución política del Estado como una máxima aspiración. Dijo que es ineludible el relacionamiento de ambos países en temas como el uso de puertos chilenos, comercio y migración, que necesariamente deben ser abordados. Señaló que el diálogo debe ser sincero, y así como Chile ha planteado restablecer relaciones diplomáticas, Bolivia sostendrá su reivindicación marítima. El Canciller recordó que con el anterior gobierno chileno de Sebastián Piñera no se tenía afinidad ideológica, pero se construyó una agenda de temas ineludibles para el relacionamiento. Agregó que ahora, con el gobierno de Boric, teniendo una afinidad ideológica, espera tener un relacionamiento más fluido. No obstante, llamó a la cautela, porque cada gobierno defiende los intereses propios nacionales.