La mujer que irrumpió en el noticiero central ruso para protestar contra la invasión está presa y será juzgada





15/03/2022 - 11:33:44

Infobae.- Una periodista rusa que interrumpió un noticiero en vivo para protestar contra la invasión a Ucrania en el canal de televisión más popular del país está siendo juzgada y puede ser condenada a 10 días de cárcel, informó este martes un tribunal ruso. Marina Ovsyannikova fue detenida tras irrumpir este lunes en el plató del Canal Uno de la televisión estatal rusa en vivo. Está siendo juzgada por un delito administrativo por la violación de las normas sobre la organización de un evento público no autorizado en el tribunal de distrito de Ostankinskiy. La periodista está siendo asistida por Pavel Chikov, un abogado de derechos humanos, quien publicó una foto junto a ella después que más temprano había denunciado que su cliente había sido encarcelada y no se conocía su paradero. La protesta Cuando la presentadora de noticias Yekaterina Andreyeva lanzó una nota sobre las relaciones con Bielorrusia, Ovsyannikova, que vestía un traje formal oscuro, apareció de repente, sosteniendo un cartel escrito a mano que decía “No a la guerra” en inglés. Abajo, el cartel decía en ruso: “Detengan la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo”. Estaba firmado en inglés: “Rusos contra la guerra”. La manifestante logró decir algunas frases en ruso, entre ellas “¡Alto a la guerra!”, mientras que Andreyeva, que presenta la noticia desde 1998, trató de ahogarla hablando más fuerte. Luego, el canal cambió rápidamente a imágenes de un hospital. El incidente fue una violación de seguridad muy inusual en la emisora estatal Canal Uno, estrictamente controlada. Su programa de noticias insignia de las 9:00 p. m., llamado “Time”, se transmite desde la era soviética y es visto por millones en todo el país, en particular por los rusos mayores. Ataque desde el Kremlin El Kremlin describió la protesta de Ovsyannikova como “vandalismo” el martes por la mañana. “En lo que respecta a esta mujer, esto es vandalismo”, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, elogiando a Canal Uno por lo que llamó su programación de calidad, objetiva y oportuna. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymir Zelensky celebró el gesto de Ovsyannikova durante su discurso nocturno. “Estoy agradecido con los rusos que no dejan de intentar transmitir la verdad. A los que luchan contra la desinformación y dicen la verdad, los hechos reales a sus amigos y seres queridos”, dijo Zelensky. “Y personalmente a la mujer que entró al estudio de Canal Uno con un cartel contra la guerra”. Kira Yarmysh, la portavoz del líder opositor encarcelado Alexei Navalny, escribió en Twitter: “Wow, esa chica es genial”. Publicó un video del incidente, que obtuvo más de 7.5 millones de visitas. El hashtag #WhereIsMarinaOvsyannikova es tendencia en Twitter. Los rusos que describan la invasión como una guerra o difundan lo que el Kremlin ha descrito como información “falsa” se enfrentan a hasta 15 años de prisión. Según los expertos, Ovsyannikova podría enfrentar cargos según la ley y entre tres y 15 años de prisión. Numerosos medios de comunicación fueron cerrados después de cubrir negativamente la guerra y muchos periodistas se vieron obligados a huir del país. La televisión estatal es la principal fuente de noticias para millones en Rusia y sigue la línea del Kremlin de que el país se vio obligado a actuar en Ucrania. OVD-Info, un grupo que monitorea las detenciones en las protestas de la oposición, identificó a la mujer como Marina Ovsyannikova y dijo que trabaja en Canal Uno como editora y ahora estaba en una estación de policía. “Pueblo ruso zombificado” OVD-Info publicó un video donde Ovsyannikova dice que su padre es ucraniano y su madre es rusa y que no ve a los países como enemigos. “Desafortunadamente, en los últimos años trabajé en Canal Uno, haciendo propaganda del Kremlin y ahora estoy muy avergonzada de esto”, dijo. “Me avergüenzo de haber permitido que se dijeran mentiras desde la pantalla del televisor. Me avergüenza haber permitido que los rusos fueran zombificados”, agregó. “Estuvimos en silencio en 2014 cuando todo esto apenas comenzaba”, dijo, aparentemente refiriéndose a la toma de Crimea por parte de Moscú y al apoyo a los separatistas prorrusos de Ucrania. “No fuimos a las protestas cuando el Kremlin envenenó a (Alexei) Navalny. Simplemente observamos en silencio este régimen antihumano. Y ahora el mundo entero se ha alejado de nosotros”. Rusia ha bloqueado o limitado las populares plataformas de redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, todas las cuales fueron ampliamente utilizadas para hacer declaraciones políticas. Un videoclip del incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, y muchos usuarios rindieron homenaje al “extraordinario coraje” de la mujer en un contexto de fuerte represión contra la oposición. Desde el inicio de la intervención en Ucrania el 24 de febrero, miles de manifestantes han sido detenidos en Rusia. Leonid Volkov, cercano a Navalny, el líder opositor encarcelado desde el año pasado tras sobrevivir a un envenenamiento, tuiteó que su movimiento “está dispuesto a pagar cualquier multa” impuesta a Ovsyannikova.