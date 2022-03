Tarija: Hospital Regional subsiste gracias al préstamo de insumos, atraviesa una dura crisis





15/03/2022 - 07:28:02

El País.- La situación del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) es crítica, la falta de insumos médicos y medicamentos pone en aprietos al personal de salud, que desde hace tres meses se ha visto obligado a “prestarse” de otros centros de salud para abastecerse, pero la situación llegó al límite. El Gobierno Nacional debía transferir 21 millones de bolivianos, pero no lo hace, es más, se advierte que esos recursos ni siquiera están inscritos en el Plan Operativo Anual (POA). El subdirector del HRSJD, Marcelo Ugarte, explicó que en fecha 3 de enero el Gobierno Nacional y el Departamental debían desembolsar parte de los recursos, para que el principal hospital de tercer nivel de Tarija pueda funcionar, pero solo Gobernación ha cumplido transfiriendo un monto similar al que ahora adeuda el nivel central. Ugarte explica que los presupuestos que destina el nivel nacional y departamental ya llegan comprometidos, pues los desembolsos de la Gobernación son para cubrir gastos de reparación de equipos, compra de equipos y pago del personal. Mientras que los recursos del Gobierno se destinan para la compra de insumos médicos, medicamentos, oxigeno, es decir, con las cosas que funciona el hospital. “Hace tres meses que no podemos comprar (insumos médicos ni medicamentos), estamos prestándonos de las postas, prestándonos de otros hospitales, para poder dar una subsistencia a los pacientes y no hacer sentir (el desabastecimiento) a la población que llega al Hospital. Pero todo préstamo llega a su fin, hay gente que no nos quiere seguir prestando porque a ellos también les empieza a faltar”, denunció Ugarte. El galeno del Hospital San Juan de Dios manifestó que la situación de este nosocomio es “crítica”, y que en caso que no haya un abastecimiento de insumos y medicamentos en los siguientes días, va colapsar la atención médica. Por lo que tampoco descarta asumir medidas de protesta o suspender la atención. “Hasta el pasado viernes ya teníamos un desabastecimiento, nos faltaban guantes, gazas, jeringas, cosas que son muy necesarias y no tenemos el dinero para poder comprarlas”, reclamó Ugarte. De acuerdo a la información que proporciona el área administrativa del HRSJD, en la gestión 2021 se ha ejecutado el 98% del presupuesto anual, uno de los más altos de todo el país, lo que dejó sin dinero en caja y banco para poder hacer compras durante estos primeros meses del 2022. Reclamos no escuchados por el Gobierno Consultado si se hicieron las representaciones necesarias ante el Gobierno Nacional para que se transfieran los recursos que corresponden al Hospital San Juan de Dios, Ugarte manifestó que el nivel central es consciente de lo que está aconteciendo en Tarija. Asimismo, dejó entrever que esta situación incluso es de conocimiento de los parlamentarios tarijeños. “Nosotros estamos en contacto permanente con la gente del SUS (Sistema Único de Salud), que es la gente encargada de inscribir esto en el Ministerio de Economía y luego nos haga el desembolso”, indicó Ugarte. Al respecto, el delegado presidencial en Tarija, Marcelo Poma, invitó a los directivos del HRSJD, Shirley Cuenca y Marcelo Ugarte, acudir a su persona para buscar viabilizar esta situación ante las instancias del Gobierno Nacional. “Si hay algunos trámites que hay que ver, con todo gusto lo podemos revisar y coadyuvar para su cumplimiento, me gustaría que hagan llegar la documentación, los requerimientos que han hecho y vamos avanzando. Si en efecto compete al Gobierno, veremos una respuesta oportuna”, dijo. Poma mencionó que no se puede culpar al Gobierno bajo el argumento que no se preocupa por la salud de los tarijeños, remarcó que existe la voluntad de trabajar y apoyar al departamento, tal como se lo ha venido haciendo en este tiempo. La Brigada Parlamentaria dice que hará seguimiento Desde la Brigada Parlamentaria de Tarija, el senador y también representante de la Comisión de Salud, Luis Casso, dijo desconocer el tema. Sin embargo, argumentó que la jornada de este martes buscará contactarse con sus colegas del ente legislativo y los directivos del Hospital San Juan de Dios, para viabilizar los mecanismos de solución. “En anteriores días hemos visitado a la Directora del Hospital, pero no se ha tocado este tema a profundidad, debido a que no había designación legal de las comisiones en la Brigada, recién este lunes me delegaron como presidente de la Comisión de Salud y ahora vamos a ver con algunos otros asambleístas y ver de solucionar este tema de la salud y educación”, señaló. Ante la posibilidad que el personal de salud del Hospital San Juan de Dios asuma alguna medida de presión, Casso adelantó que en la presente jornada se dirigirá al HRSJD para recabar la documentación pertinente del tema y coordinar con el ministerio competente para viabilizar una solución. Salud cinco meses sin sueldo Otra de las problemáticas que aqueja al Hospital San Juan de Dios, es la falta de personal de salud. Según explica el subdirector del HRSJD, Marcelo Ugarte, son alrededor de cinco meses en los que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) no cancela sus salarios al personal contratado para el área de Covid-19. “Hace cinco meses que no reciben su salario, ahora nuevamente se les acabó su contrato el pasado 12 de este mes, y tampoco reciben su pago. Y es personal de salud que trabaja en un área muy delicada, arriesgando sus vidas en un área peligrosa como lo es el Covid-19”, expuso Ugarte. Ante la incertidumbre por la renovación de contratos AISEM del Gobierno Nacional, Ugarte detalló que han ordenado un repliegue del personal de salud, para atender lo mínimo indispensable, por lo que ahora solamente se tiene capacidad de atención de 13 camas para terapia intermedia e intensiva.