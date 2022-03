Potosí está sin ambulancias y las investigaciones no avanzan





15/03/2022 - 07:18:53

El Deber.- El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, intentó comprarle a la empresa unipersonal Estefals Logistics 41 ambulancias por un monto de Bs 20,5 millones. Los vehículos nunca llegaron y la compañía, que apenas llevaba tres meses en el mercado cuando firmó ese contrato, fue observada por varias irregularidades como el uso de un Número de Identificación Tributario (NIT) “prestado”. Las irregularidades saltaron al escenario público tras una investigación que EL DEBER publicó el 14 de enero. Entonces, esas ambulancias aparecían como “recibidas” por las autoridades potosinas, aunque ninguna de ellas toco suelo boliviano. Por eso, el Ministerio Público designó, a finales de enero, dos fiscales de materia para que investigue el caso, pero las pesquisas no reportaron mayores avances. El gobernador y el vendedor, Humberto Huanca, se presentaron a declarar, pero la Fiscalía asegura que “aún sigue investigando”. La fiscal de Potosí, Roxana Choque, anticipó que la investigación se enfocó en distintos aspectos del proceso de contratación. En un caso, indagará sobre el uso de un NIT “prestado” por parte de Estefals, la empresa que se creó con un capital de Bs 100.000 y que en menos de dos meses logró adjudicarse otros dos contratos de venta de vehículos. La segunda investigación está dirigida al personal que firmó el acta de recepción de las ambulancias sin que los motorizados hayan llegado a Potosí. Ese documento detalla que la comisión de recepción se reunió entre las 10:00 y las 17:00 del 31 de diciembre de 2021 para dar fe de esa entrega fraudulenta. Por eso, este caso pasó a llamarse “ambulancias fantasmas” y generó molestia en varios municipios potosinos. Ante la irregularidad, el gobernador Mamani anuló la adquisición y anunció la ejecución de la boleta de garantía por Bs 1,5 millones que Estefals Logistics depositó para habilitarse en el proceso. Desde entonces, Mamani evitó las preguntas de los periodistas y dijo que acataría las determinaciones de “las instituciones llamadas por ley a investigar y hacer las auditorías correspondientes” a su gestión en la compra de estas ambulancias que nunca llegaron. La Asamblea Departamental de Potosí, dominada por el MAS, derivó el caso a la Fiscalía y evitó que Mamani sea suspendido del cargo hasta tanto dure la investigación. El presidente del ente Legislativo, Marcia Ayali, señaló que una comisión especial indagó el contrato con Estefals Logistics y “no se halló daño económico”. La asambleísta Azucena Fuertes, que es parte de la reducida banda opositora en Potosí, no está de acuerdo. “Hubo daño económico, porque esas ambulancias iban a llegar vulnerando varias leyes porque figuraban como reacondicionadas”, remarcó Fuertes. “Estamos frente al peor caso de corrupción que se ha visto en la historia de la Gobernación de Potosí y la Fiscalía no ha presentado hasta el momento ni un solo informe sobre el caso y mucho menos una imputación. Tampoco existen personas aprehendidas”, afirmó. La Asamblea pidió que el gobernador Mamani presente un informe sobre este caso ante el pleno, pero la autoridad se excusó en varias oportunidades.