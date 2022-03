Los del MAS de Santa Cruz y de Beni se rebelan contra Evo





15/03/2022 - 06:56:00

Página Siete.- La fractura en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se extiende de la dirigencia regional de Santa Cruz a organizaciones sociales de Beni. La dirección departamental del MAS Santa Cruz y sectores masistas de Beni solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconocer la dirección que preside Evo Morales y viabilizar un congreso del partido para elegir una nueva directiva. Sectores sociales del MAS de Beni enviaron una nota al organismo electoral para que emita una convocatoria para elegir nueva directiva nacional de ese partido. Argumentan que la actual dirigencia lleva siete años en funciones “sin renovación”. “La organizaciones sociales, sectores y regionales provinciales del departamento del Beni en los dos últimos meses nos hemos visto sorprendidos por convocatoria a congresos sesgados, dirigidos y manipulados, siendo que nosotros tenemos una estructura política renovada y vigente”, se lee en misiva fechada en el 8 de marzo, en la que se agrega que esos actos “inorgánicos” son avalados por la dirección nacional del MAS “a la cabeza de los hermanos Evo Morales y Gerardo García”. Además, dan un plazo de 10 días para que ese tribunal “convoque (a congreso nacional) aplicando el desconocimiento a la actual dirección nacional del MAS-IPSP y sea fiscalizador de la elección dentro de los 60 días en la sede de La Paz (sede de Gobierno). En caso de no tener respuesta favorable a nuestra petición, elevaremos una demanda formal”. Respecto al MAS Santa Cruz, el mes pasado, la directiva nacional, liderada por Morales, convocó a un amplio regional para renovar la dirección cruceña. Ante ello, hubo rechazo de la dirigencia local, la que el 11 de marzo envió una carta al TSE. En esa misiva, la directiva emplea similares argumentos a los que utilizan los sectores de Beni para pedir que el organismo electoral convoque a congreso del MAS, “aplicando el desconocimiento a la actual dirección nacional del MAS”. También le dan un plazo al organismo. En Beni, el asambleísta departamental Limberth Herbas apuntó al diputado Rolando Cuéllar como el operador político que busca dividir a los sectores benianos con el fin de desconocer al titular masista. Asimismo, dijo que la nota enviada al Órgano Electoral está firmada y sellada por gente que no es militante de la organización política. “Soy el presidente del MAS de la provincia Cercado (de Beni). Tendremos nuestro congreso el 15, 16 y 17 del presente mes. Para convocar a un congreso nacional, todas las dirigencias regionales deben cambiarse primero, después de eso se irá a un congreso nacional, pero no está en duda el liderazgo de Evo Morales (…). Le pediría a mi amigo Rolando Cuéllar que deje el protagonismo en medios”, aseguró Herbas. División en Santa Cruz El febrero se dio a conocer que la directiva nacional del MAS convocó a la militancia en Santa Cruz para un congreso con el objetivo de renovar la dirigencia. El vicepresidente del partido, Gerardo García, explicó que la convocatoria se hizo con base en los nuevos estatutos. “Es responsabilidad de la dirección nacional del MAS-IPSP, en coordinación con la dirección departamental del MAS-IPSP Santa Cruz (...), cumplir estrictamente con la disposición del estatuto orgánico, para garantizar la legalidad de nuevas directivas departamentales”, enfatizó. El presidente del MAS Santa Cruz, Marco Fernández, rechazó la convocatoria y apuntó a Morales de querer desarticular a quienes le son críticos.