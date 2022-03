Dos regionales del MAS exigen al TSE viabilizar congreso y desconocer dirigencia de Evo





14/03/2022 - 19:50:33

Página Siete.- Las direcciones departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Santa Cruz y Beni solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su intervención para viabilizar un congreso nacional del partido y desconocer la dirección de Evo Morales al frente del partido. “Damos un plazo de 10 días para que este Tribunal (Supremo Electoral) convoque, aplicando el desconocimiento a la actual Dirección Nacional de MAS-IPSP, y sea fiscalizador de la elección dentro de los 60 días en la sede del partido en La Paz”, dice una de las cartas que fueron remitidas al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel Salazar, y a la vocal Dina Chuquimia. En el caso de Beni, la carta fue enviada el 8 de marzo, y la de Santa Cruz dos días después, el 11 de marzo, como se lee en las notas enviadas a Página Siete Digital por el diputado del MAS, Rolando Cuéllar. Las dos direcciones regionales del partido oficialista advirtieron que si no reciben una respuesta afirmativa a su pedido, iniciarán acciones ante la Fiscalía y organizarán medidas de presión. “En caso de no tener respuesta favorable a nuestra petición, elevaremos una demanda formal ante la Fiscalía Departamental, Tribunal Constitucional y (organizaremos) las medidas de protesta que nos ampara la Constitución Política del Estado, por incumplimiento de deberes”, señala parte de las misivas. "En la carta que han presentado solicitan congreso nacional (...) y está el sello de recepción del Tribunal Electoral de Beni. Han solicitado al Tribunal Supremo Electoral que se lleve (a cabo) el congreso nacional de una vez y se están sumando otros departamentos, solicitando congreso nacional”, afirmó a ANF el legislador del partido gobernante. La demanda de las regionales del MAS tiene que ver con el periodo de liderazgo de Evo Morales, quien se mantiene en la máxima representación. En noviembre de 2020 aseguró que fue ratificado como presidente del instrumento político por otras dos gestiones. Cuéllar aseguró que la dirección de Morales se "arrastra" desde hace siete años, cuando lo permitido es un periodo bienal. La carta de Beni y Santa Cruz hace referencia a este ordenamiento. Además, las regionales firmantes de las cartas rechazan una supuesta convocatoria a congreso ordinario que convocó Morales, entre el 14 y 17 de abril en Pampa Grande de los valles cruceños, para elegir a un dirigente de Santa Cruz, y acusan al expresidente de ejercer una "imposición de líderes". “Las organizaciones sociales, sectores y regionales provinciales del departamento de Santa Cruz, en los últimos años nos hemos visto sorprendidos por convocatorias a congresos sesgados, dirigidos y manipulados, siendo que nosotros tenemos una estructura política renovada y vigente. Estos actos totalmente inorgánicos avalados por la dirección nacional del MAS, a la cabeza de los hermanos Evo Morales y Gerardo García, dirección fenecida ya que el 2015 dicha dirección hasta la fecha siete años sin renovación de la Dirección Nacional (sic), transgrede el estatuto orgánico del MAS-IPSP y la Ley de Partidos Políticos”, señala parte de la observación hecha por la dirección Departamental Santa Cruz del MAS-PSP”, detalla la carta. Cuéllar precisó que la dirección nacional de su partido no coordinó la convocatoria y de “manera sesgada” llamó a sus afines y partidarios para elegir a un dirigente que reemplazará a Marco Fernández, quien sí fue electo en 2020 con apoyo de las bases, pero no fue del agrado del expresidente Morales “porque está en contra de la vieja rosca”.