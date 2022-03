Una pareja celebra su boda con la temática de Shrek y conquista la Red: Y vivieron felices para siempre





14/03/2022 - 15:03:56

Cada boda es única y especial. Las parejas pueden elegir cómo quieren pasar uno de los mejores días de su vida, y la curiosa manera de celebrarlo de unos novios de San Luis Potosí, en el centro de México, ha conquistado a la Red: vestidos de Shrek y Fiona. Así, la pareja ha querido homenajear a la mítica pareja de DreamWorks, Shrek y Fiona, y han elaborado una particular boda con la temática de esta película de animación del año 2001. Así, no han dudado en caracterizarse con todo el cuerpo pintado de verde y con los trajes a juego para la ocasión. @rocio_hr23 #shrek #boda #divertido ♬ Original Sound - Unknown Pero no solo los novios han seguido esta particular temática, sino que todos los invitados han contribuido a que fuese una boda al más puro estilo Shrek. Así, los invitados iban disfrazados del resto de personajes de la película, como Burro, Farquaad y las innumerables criaturas de cuento de hadas que aparecen en la película. Una peculiar boda que no ha dejado indiferente a nadie y que ha arrasado en TikTok, donde acumula ya casi cerca de 6 millones de visualizaciones.