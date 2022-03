Postergan declaración de alcalde Arias y Fiscalía le entrega una nueva citación





14/03/2022 - 14:32:48

Fue suspendida este lunes la declaración que debía brindar el alcalde Iván Arias ante la fiscal Anticorrupción, Magaly Bustamante, por el supuesto incumplimiento de deberes y daño económico al Estado en el caso del Tren Metropolitano, y cuando salía de la Fiscalía de La Paz le entregaron una nueva citación al burgomaestre paceño para el miércoles. “Ya no sé cómo tomarlo porque como dicen uno viene por pan y sale con docena, mi declaración de hoy (lunes) ha sido postergada porque la abogada que me asiste está con postparto y la doctora (fiscal) que atiende el caso decidió postergar la declaración hasta el miércoles (16) que esperemos se ponga bien (su abogada); yo quiero declarar”, dijo Arias. La primera autoridad de La Paz dijo que al salir de la audiencia le entregaron una nueva citación por el supuesto uso indebido de aviones de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en 2020, cuando era ministro de Obras Públicas. “Pero ni bien estoy saliendo me entregan otra citación ‘aprovechando que usted está aquí, le entregaremos otra’; ya no sé cómo tomarlo, uno viene por uno y sale con dos, parece remate de Alasita; ya les ahorro el trabajo de irme a buscar y el día miércoles mismo, porque el miércoles, tengo que venir citado a las 08:00, sobre el caso del Tren Metropolitano, y el mismo día tendré que estar aquí citado sobre el caso de la DGAC sobre el supuesto uso indebido de naves”, explicó Arias. El alcalde de La Paz se refirió sobre la cantidad de casos que ya acumuló en su contra desde que asumió el cargo en mayo de 2021. En total ya son 18 procesos, “más que los meses que estoy como alcalde”, dijo Arias, quien aseguró que esto “nos quita la atención, concentración, pero no nos vamos a cansar”. La primera autoridad de La Paz aseguró que los procesos que le siguen “no tienen ni pies ni cabeza”, que hasta un alumno de primer año de Derecho se da cuenta que es así. Manifestó que se encuentra entre la Alcaldía y la Fiscalía, desde que asumió el mandato de la comuna paceña, pero al mismo tiempo dijo estar “firme”, para seguir trabajando por la ciudad de La Paz. “Se está buscando que yo cometa un error, que me achicopale, que baje la guardia; sigo trabajando, soy marraqueta, pan de batalla, por eso me cuido mucho en mis declaraciones, con lo que voy a decir, para no cometer errores”, añadió. Arias denunció que sufre acoso, pero aseguró que “las mentiras tienen patas cortas” y que va a salir adelante, a pesar de que los hostigamientos en su contra buscan “ponerle piedras en el camino” y no reconocer su triunfo en las elecciones del 7 de marzo de 2021. “No importa la justicia, lo importante es perjudicar, poner piedras y esperar a que uno cometa un error para quitarnos la posibilidad de seguir ejerciendo el cargo de Alcalde de la ciudad de La Paz, eso es lo que está detrás”, aseguró Arias. Antes de retirarse a su despacho, Arias recordó que está arraigado desde 2021 y que pagó 30 mil bolivianos de fianza por el caso de un supuesto nombramiento irregular de un funcionario cuando cumplía funciones de ministro de Obras Públicas el 2020, pero aseguró que “no se rendirá” y que así como “ingresó por la puerta ancha a la Alcaldía, saldrá por la puerta ancha”.