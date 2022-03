Fiscalía imputa a Iván Arias por presunto nombramiento ilegal cuando fue ministro de Añez





14/03/2022 - 10:54:26

ABI.- El Ministerio Público informó este lunes que se presentó la acusación formal en contra del exministro de Jeanine Áñez y actual alcalde de La Paz, Iván Arias, quien es acusado por presuntamente realizar un nombramiento ilegal. El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que en el denominado caso “Nombramiento Ilegal” se presentó la acusación formal en contra de exministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, y otros tres exfuncionarios, presuntamente involucradas en el nombramiento ilegal del exdirector ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, Eddie G. G. R., mediante Resolución Ministerial con el aval y viabilidad de la Unidad Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en enero de 2020. “El exministro de Obras Públicas es acusado por los presuntos delitos de Nombramientos Ilegales, Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes. El exdirector Ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, Eddie G. G. R., por los delitos de Anticipación y Prolongación de Funciones, además de exdirectora General de Asuntos Jurídicos, Marlen R. A.C. y la exjefa de Análisis Jurídico, María del C.S.S., por Incumplimiento de Deberes, quienes no hubiesen tomado en cuenta ni corroboraron las condiciones legales para el desempeño de las funciones que esta persona debía cumplir”, informó Alave. El fiscal Coordinador de Anticorrupción, Eddy Flores, explicó que el 2 de enero de 2020, mediante Resolución Ministerial, el exministro de Obras Públicas, Iván A.D., habría designado como director ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz a Eddie G. G. R, sin cumplir los requisitos exigidos por Ley. "Existe una Resolución Ministerial del 22 de mayo de 2019, donde se aprueba un Manual de Puestos del Plan Operativo Individual Indivisible 2019, en el que establece que para el cargo de Director Ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, es indispensable Licenciatura en carreras económico – financieras con prioridad de experiencia mínima de cinco años a partir de la emisión del título profesional en provisión nacional, requisitos que los acusados no podían haber obviado al momento de designar y viabilizar en el cargo al amigo de la exautoridad, porque él no tenía título profesional alguno, según certificó la UMSA y el Ministerio de Educación, tampoco tenía experiencia laboral en el área económica financiera", explicó. Asimismo, agregó que se tiene una Resolución Ministerial del 04 de marzo de 2020 emitida por el mismo exministro que aprueba el “Manual de Puestos de Gestión 2020”, en el que incluye al Centro de Comunicaciones La Paz, donde se ratifica y, de la misma manera, exige los mismos requisitos indispensables omitidos al momento de la designación. Eddie G. G. R., quien ejerció el cargo desde el 02 de enero de 2020 al 25 de noviembre del mismo año, con un salario de 11.662 bolivianos, que generó un presunto daño económico al Estado de aproximadamente 100.000. La Fiscalía está a la espera del señalamiento de inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional.