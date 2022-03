La Cámara de Diputados sesionó solo cinco veces en lo que va del año y no trata temas estructurales





14/03/2022 - 09:01:10

El Deber.- Lunes 7 de marzo. Solo personal público de la Asamblea Legislativa Plurinacional está en sus oficinas laborales. Son pocos los legisladores que pasan por los pasillos del lujoso y nuevo edificio. En agenda de Diputados está previsto sesionar en comisiones. En esos espacios los sillones esperan a los asambleístas. Ese día no llegaron. Lo mismo sucede los siguientes días en varias comisiones. En lo que va del año esta instancia solo sesionó cinco veces. La página oficial de Diputados muestra que esta instancia legislativa solo tuvo cinco sesiones en lo que va del año. La primera sesión fue el 27 de enero, en la que se aprobó un convenio con Paraguay para luchar contra la trata y tráfico de personas. El 3 de febrero la Cámara Baja aprobó contratos que fueron enviados desde el Ejecutivo. El 9 de este mes se aprobaron leyes administrativas. El 17 de febrero se desarrolló la sesión polémica de aprobación de la comisión de Ética de Diputados. Mientras que la última reunión fue el 23 de febrero, en la que se abordaron contratos enviados también por el Gobierno. EL DEBER constató que el lunes 7 de marzo las comisiones de la Cámara de Diputados estaban vacías por la mañana. Al día siguiente, la comisión de Política Internacional recibió al canciller Rogelio Mayta para que brinde una petición de informe oral sobre un convenio sobre el trabajo forzoso que debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa. La comisión de Constitución se preparaba para sesionar. Las demás tenían sus puertas cerradas y solo estaban sus funcionarios. Lo mismo sucedió el último viernes. “El diputado no está (guardamos en reserva el nombre del legislador por seguridad del funcionario). Llegará hoy por la noche o mañana”, afirmó un servidor tras la consulta de este medio. Por lo general, los diputados llegan a la sede de Gobierno el martes y se van a sus regiones el jueves. Lunes y viernes de cada semana se convoca a comisiones y en estas instancias “camuflan” el trabajo delegando sesiones a los comités. Así, al mes un diputado titular trabajaría solo nueve días al mes, tomando en cuenta que una semana tienen labor regional y ocupa el cargo el suplente. En Diputados hay 12 comisiones. Nueve de ellas están dirigidas por legisladores oficialistas, dos por asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) y una por un diputado de Creemos. Sus sueldos Según planilla salarial de 2021, un diputado tiene un salario de 22.632 bolivianos y los suplentes de Bs 7.544. La exdiputada Lourdes Millares reprochó la actual labor de los legisladores y relató que en la pasada gestión solo los lunes eran trabajo de comisiones porque los asambleístas llegaban ese día a la ciudad de La Paz. “Los legisladores titulares deberían sesionar tres veces por semana, durante tres semanas y los suplentes para justificar sus salarios tres veces también por una semana al mes. Ahora, el trabajo del Legislativo es muy laxo, sesionan con suerte dos veces por semana y hay comisiones y comités que no trabajan, por eso se ven a legisladores desconocidos que aparecen uno a dos veces año”, reprochó Millares. Sobre el tema, la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana (CC), reprochó que la directiva, con mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), no convoque a sesiones para abordar temas estructurales, como la reactivación económica y la crisis de salud. “Desde que hemos vuelto del receso parlamentario, prácticamente no sesionamos durante tres semanas, recién en la última semana se sesionó. Ahora, solamente se están tratando temas de cesión de terrenos, temas administrativos, y no así propuestas y demandas estructurales”, denunció la diputada Nayar. En el oficialismo aseguran que cumplen su labor y que su trabajo no se limita a estar presentes en el edificio legislativo. El diputado Juanito Angulo aseguró que la mayoría de los legisladores del MAS representan a sectores sociales y están en contacto con las organizaciones sociales para cumplir funciones. “Nuestro trabajo no se limita a estar en sesiones. Hacemos trabajo de campo con nuestras organizaciones”, afirmó Angulo. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, prometió que a partir de la fecha se desarrollarán sesiones presenciales y que serán más seguidas. El legislador afirmó que las sesiones se limitaron por la pandemia y que eran con la mitad del plenario. “Entre funcionarios y diputados no se han reportado contagiados (por Covid-19); por lo tanto, a partir de la próxima semana, estamos restableciendo la sesión presencial. No se habilitarán ya las sesiones virtuales”, informó Mamani. El reglamento de Diputados otorga a los legisladores el beneficio de hasta cuatro días de licencia al mes, que debe ser justificada. También establece que los sueldos deben ser justificados por sesión que realicen, tanto en el pleno de ambas cámaras como en sus comisiones y comités. El diputado Héctor Arce (MAS) es partidario de que en la Asamblea Legislativa Plurinacional aborde temas estructurales que beneficien a la población. El legislador dijo que él trabaja “hasta fines de semana” y admitió que se debería controlar la labor en las comisiones y comités. Viernes 11 de marzo. Los pasillos de la Asamblea Legislativa empiezan a vaciarse. Solo están funcionarios y las oficinas de los diputados están cerradas. Lo mismo las comisiones. Los sillones esperan a los legisladores. Por ahora las luces están apagadas.