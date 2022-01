Omicron puede transmitirse uno o dos días antes de la aparición de los síntomas y dos o tres después





13/01/2022 - 15:54:45

BBC.- Muchos países del mundo están viendo un drástico incremento en el número de casos de covid, impulsado por ómicron, la nueva variante del virus. Pero a medida que se propaga parece estar quedando claro que los síntomas y la enfermedad que provoca son menos graves que los causados por sus predecesores, pero de muy rápida transmisión. Esto quiere decir que las personas que se infectan, principalmente si están vacunadas, tienen menos probabilidades de resultar hospitalizadas o con riesgo de muerte. Es por eso que varios países están revisando sus regulaciones sobre el período de aislamiento requerido para personas infectadas con covid. A continuación te explicamos cómo la variante ómicron está cambiando lo que se había visto hasta ahora sobre el contagio del coronavirus. ¿Cuánto tiempo tarda en presentar síntomas una persona expuesta al virus? Aunque todavía hay muy pocos estudios sobre ómicron, lo que se ha visto hasta ahora es que esta variante no solo es más contagiosa, sino que tiene un período de incubación más corto que las variantes anteriores. La incubación es el tiempo que pasa desde la exposición al virus hasta la aparición de los síntomas. Con las primeras variantes del coronavirus los síntomas generalmente aparecían en cinco o seis días después del contagio. Con la variante delta aparecían en cuatro días. Pero por lo que se sabe hasta ahora con ómicron, el período de incubación es de dos a tres días. "Básicamente [con ómicron] parece que la replicación es muy rápida", le explica a BBC Mundo el doctor Vicente Soriano, médico especialista en enfermedades infecciosas y genética clínica y exasesor de la Organización Mundial de la Salud. "Después de que a uno le estornuden en la cara, la replicación [del virus] empieza en un día y a los dos días ya es detectable [con síntomas]", agrega el profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, España. En efecto, un estudio preliminar sobre seis casos de ómicron en Estados Unidos, publicado en diciembre, encontró que el período medio de incubación era de tres días, en comparación con alrededor de cinco días para otras variantes. ¿Cuánto tiempo permanece una persona contagiosa con riesgo de infectar a otros? Se sabe que las personas tienden a ser más contagiosas al principio de su infección. Con ómicron, se cree que el virus puede transmitirse uno o dos días antes de la aparición de los síntomas y dos o tres días después. "Creemos que el virus solo es contagioso cinco días. Es decir, la capacidad de contagiar a otros, de transmitir ese virus se prolonga unos tres a cinco días después de que el test da positivo, que es el día dos de la infección", señala el experto. Así, con ómicron el tiempo que el virus permanece en el cuerpo parece ser solo siete días. "Pero esto es medicina, no matemáticas, entonces hay que dar un poco de margen. A lo mejor hay personas que les dura un poco menos, unos tres o cuatro días, y otros unos siete días. Lo cierto es que con ómicron la infección es mucho más rápida que con variantes anteriores", agrega Vicente Soriano. Esto quiere decir que unos siete días después de que aparecieron los síntomas la mayoría de las personas ya no serán contagiosas, siempre y cuando ya no presenten síntomas. El experto subraya la importancia de someterse a pruebas de antígeno (también llamadas pruebas rápidas de flujo lateral) para detectar si la persona sigue siendo contagiosa.



"Son test más baratos y son el mejor reflejo de los casos que siguen siendo contagiosos". Debido a que ómicron parece presentar un período de infección más corto que otras variantes, varios países han reducido el tiempo que deben aislarse las personas contagiadas. En Estados Unidos el aislamiento se redujo de 10 a cinco días y en Reino Unido, se redujo de 10 a siete días con evidencia de dos pruebas de antígeno negativas. ¿Cuándo puedo estar con otras personas si tuve covid y tuve síntomas? Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., si das positivo en una prueba de covid debes: Aislarte en casa durante cinco días.

Si ya no tienes síntomas o tus síntomas están mejorando después de cinco días, puedes dejar el aislamiento y salir de tu casa.

Continúa usando mascarilla cuando estés con otras personas por otros cinco días.

Si tienes fiebre, continúa en aislamiento en tu casa hasta que la fiebre desaparezca. Se cree que hasta 30% de las personas contagiadas con coronavirus no presentan síntomas.



¿Qué ocurre si una persona infectada no presenta síntomas? Con covid se ha visto que hay personas que no presentan síntomas durante todo el curso de su infección. Tal como explica el especialista en enfermedades infecciosas Vicente Soriano, con ómicron se esperaría que la infección asintomática fuera similar a la infección con síntomas. "Todavía se desconoce mucho sobre las infecciones asintomáticas. Pero la duración del contagio tiene que ser parecida a la de gente que tiene síntomas", señala. "Hay estudios de covid en niños, que no suelen presentar síntomas, y muestran que la carga viral que tienen, aunque no presenten síntomas, es igual que la de los adultos que tienen síntomas". Los expertos señalan que una persona que da positivo por covid pero nunca desarrolló síntomas probablemente ya no será contagiosa después de 10 días.



¿Puede una persona sin síntomas contagiar a otros? Los estudios han mostrado que las personas con covid que no presentan síntomas pueden transmitir la infección del coronavirus a otras personas. Una investigación publicada en JAMA Network Open (Revista de la Asociación Médica Estadounidense) encontró que casi una de cada cuatro infecciones puede ser transmitida por personas con infecciones asintomáticas. Se piensa que la proporción de transmisión asintomática parece ser aún mayor con la variante ómicron. Existen más probabilidades de que la infección se transmita con personas sin síntomas ya que no se aislarán y no adoptarán conductas para prevenir la propagación del virus. Es por eso que las autoridades recomiendan el uso de mascarillas, particularmente en interiores, para ayudar a reducir el riesgo de que alguien que está infectado pero no experimenta síntomas pueda contagiar a otros sin saberlo.