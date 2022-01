Autoridades judiciales denuncian que jueces son atacados y amedrentados por las redes sociales





13/01/2022 - 14:28:01

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, denunciaron este jueves que jueces y juezas reciben amedrentamientos por las redes sociales digitales. Pidieron a litigantes no entorpecer la labor de los servidores judiciales y no dañar su imagen. “Dar a conocer la preocupación del Órgano Judicial, a través del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, respectivamente, ante las denuncias y quejas que recibimos de jueces y juezas del Estado plurinacional que están siendo atacados y amedrentados mediante las redes sociales”, precisó Ricardo Torres. Aseguró que el Órgano Judicial es independiente no sólo ante los otros órganos del Estado, sino también en la función que cumple que debe estar exenta de cualquier tipo de amedrentamiento y presión. “Se están vulnerando derechos de los operadores de justicia y se está poniendo en riesgo la labor de los señores jueces que tienen que cumplir una función conforme a la Constitución y al derecho”, aseguró. La autoridad judicial se refirió así a publicaciones recientes hechas por exautoridades y políticos que atacan a jueces y juezas en las redes sociales digitales, incluso usando imágenes. Dijo que cualquier litigante que no esté de acuerdo con las resoluciones judiciales tiene el derecho de impugnarlas mediante la vía ordinaria o constitucional como garantiza la Carta Magna sin necesidad de amedrentamientos. Al respecto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, condenó los ataques que se difunden por diferentes medios y redes sociales en contra de jueces y juezas. “Esta expresión mediática atenta contra la integridad y dignidad de los servidores judiciales que no solamente están en calidad de servidores públicos, son padres de familia, madres de familia, hermanos, hermanas, esposas, esposos, hijos, que tienen el cuidado y el deber del Estado para velar su dignidad, decoro y, también, la integridad social e imagen que tienen”, sostuvo.