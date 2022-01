Imputan al dirigente cívico de Potosí Ramiro Subia por atentar contra la vida de Marco Borda en 2019





13/01/2022 - 11:43:31

ABI.- Marco Borda, hermano del expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó este jueves que el dirigente cívico de Potosí, Ramiro Subia, fue imputado formalmente por el Ministerio Público por los delitos de privación de libertad, robo y atentado contra la vida. “Este ciudadano, según la imputación que se ha presentado, primeramente, me ha privado de mi libertad, ha atentado contra mi vida, ha robado mis objetos personales de mi casa, ha atentado contra la vida de mi hija, ha atentado contra la humanidad de toda mi familia al pretender quemar mi domicilio; entonces, eso es lo que el Ministerio Público ha determinado”, indicó. El 11 de noviembre de 2019, el dirigente cívico Ramiro Subia junto a una turba se dirigió a la vivienda de Borda para tomarlo como rehén y utilizarlo para presionar a su hermano a que renuncie a la Presidencia de la Cámara de Diputados. Víctor Borda relataba que ese día, a las 13.30, los captores de su hermano lo llamaron para decirle que iban a quemar a su hermano, dándole un ultimátum para que renuncie a su cargo. “Este ciudadano (Ramiro Subia) ha cometido delito, todos tenemos derecho a reclamar a protestar pero sin cometer delitos”, manifestó. Borda presentó la demanda en 2019, que no avanzó durante el régimen de facto de Jeanine Añez; sin embargo, a una vez recuperado el orden constitucional en Bolivia en octubre de 2020, el Ministerio Público determinó iniciar las investigaciones. “Se ha identificado algunos autores de este hecho, estamos hablando del señor Ramiro Subia, a quien se le ha identificado, no simplemente por mi persona, se le ha identificado por varios testigos y hasta por los mismos funcionarios policiales. Este señor cuidado que diga ahora que es una persecución política o que es en contra del Comité Cívico, porque ha defendido los intereses del pueblo potosino, esto no es así”, manifestó. En noviembre de 2019, días previos a consolidar el golpe de Estado, cívicos movilizaron a grupos violentos que tomaron y quemaron instituciones públicas y viviendas de personas particulares. “El pueblo boliviano conoce perfectamente que el 2019 hubo un golpe de Estado, donde algunas instituciones particularmente el Comité Cívico Potosinista, los dirigentes, se han prestado al golpe, donde lastimosamente ha habido actos delincuenciales, ha habido quema de domicilios particulares, ha habido quema de instituciones, particularmente el Tribunal Electoral Departamental”, recordó. El dirigente cívico, quien se declaró en la clandestinidad, deberá comparecer a una audiencia de medidas cautelares el miércoles 19 de enero a las 15.00.