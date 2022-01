Antiguo imperio andino producía una cerveza alucinógena que le habría permitido mantener la estructura social y política





13/01/2022 - 11:04:15

RT.- Un grupo de investigadores ha descubierto que el imperio preincaico wari, que habitó la zona andina, en el actual Perú, entre los años 600 y 1000 d. C., utilizaba cerveza mezclada con una sustancia alucinógena para realizar extensas festividades que habría permitido a sus dirigentes fortalecer su estructura social y política, detalla un artículo publicado por la revista Antiquity. Liderados por Matthew Biwer, profesor de arqueología del Dickinson College, en Pensilvania (EE.UU.), los especialistas excavaron en un sitio llamado Quilcapampa, donde descubrieron un hoyo con cerca de un millón de restos botánicos, incluidas semillas de un árbol conocido como molle, utilizadas para hacer una bebida alcohólica fermentada llamada chicha similar a la cerveza. El equipo también halló cerca de ese lugar semillas de árboles de vilca, que contienen sustancias alucinógenas. Al mezclarlas, la comunidad wari habría obtenido un brebaje que, según Biwer, generaba un "efecto alucinógeno muy leve y controlado", recoge New Scientist. Esta bebida que era compartida con la comunidad y la organización de extensas fiestas, habría ayudado a los líderes a aumentar su vínculo con la gente común. Así, el grupo dominante mantenía su posición de superioridad y creaba en la sociedad una sensación de deuda por haber podido acceder a esa experiencia, explican los expertos. De acuerdo a los autores del estudio, en la cultura wari se ofrecían "fiestas psicotrópicas memorables y colectivas, pero se aseguraban de que no pudieran ser replicadas de manera independiente", debido a que la dificultad para obtener y preparar el brebaje les permitía a las élites "legitimar y mantener su estatus elevado". Además, los investigadores señalaron que compartir esta bebida con la sociedad representaba un elemento central del "desarrollo político andino", en el que "el mayor número" de personas podía "participar colectivamente de los efectos de un alucinógeno". En ese sentido, concluyen que la "experiencia psicotrópica" servía para "reforzar el poder del Estado wari" y era un "paso intermedio entre las estrategias políticas excluyentes y las corporativas".