Omicron: Los contagios por COVID-19 se duplicaron en las Américas





13/01/2022 - 10:54:44

VOA. — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que las infecciones por coronavirus se duplicaron en la región de las Américas en la última semana. Según datos oficiales, el 1 de enero se habían registrado 3,4 millones de casos positivos. Siete días después, el 8 de enero, había 6,1 millones de positivos en todo el continente. “En comparación con el año pasado, durante la semana que concluyó el 8 de enero de 2021, las Américas notificaron un total de 2,4 millones de casos, mientras que este año, hasta la misma fecha, había 6 millones de casos notificados, lo que representa un aumento del 250 por ciento de un año para otro”, dijo Carissa Etienne, directora de la OPS el miércoles, durante la conferencia de prensa semanal sobre la situación de la pandemia en el continente. Ante este escenario, alertó de que los “sistemas de salud están viendo dificultades a medida que están aumentando las consultas en las salas de emergencia y las hospitalizaciones”. Pese a eso, envió un mensaje de tranquilidad al señalar que “gracias al poder de las vacunas, las muertes por COVID-19 no están aumentando con la ola actual de infecciones”. La pandemia en la región Sobre la situación general de la pandemia en la región, Estados Unidos está registrando un “gran número de casos nuevos, donde los estados del este y el centro-oeste del país están viendo un alza abrupta. En Canadá también están aumentando los casos en las provincias de la costa Este”, detalló Etienne. En el Caribe, Puerto Rico y República Dominicana están notificando los números más altos de infecciones nuevas. Una tendencia muy similar se está dando en Jamaica, Aruba, Curazao y Martinica. En Centroamérica, Belice y Panamá “están notificando la incidencia más alta de COVID-19”. “Más hacia el sur, Bolivia, Perú, Ecuador y Brasil están viviendo aumentos importantes en el número de casos nuevos. Las hospitalizaciones por COVID-19 también han aumentado, en especial en estados densamente poblados. En Argentina y Paraguay las infecciones aumentaron en cerca del 300 por ciento durante la última semana”, dijo Etienne. Vigilando a la variante ómicron La máxima responsable de la OPS reconoció que “todos los ojos están centrados” en la variante ómicron, que se ha propagado rápidamente por todo el mundo, también en la región: “42 países, territorios y subregiones de América del Norte, Central, el Sur y el Caribe ya han detectado la variante ómicron”, confirmó. “Los países ya están sufriendo el contagio comunitario dado que ómicron se esparce más rápidamente que otras variantes detectadas”, agregó asegurando que “está en camino de convertirse en la cepa dominante de nuestra región”. Esta situación ha provocado un aumento de nuevas infecciones, incluso en aquellos que tienen la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. “Esta nueva ola de infecciones no será moderada para nuestro sistema sanitario dado que la variante ómicron ya está creando dificultades para nuestra fuerza laboral en temas de la salud y también está limitando la atención de otras enfermedades”, advirtió. No hay que confiarse A pesar de que esta nueva cepa parece presentar “síntomas menos graves”, Etienne recalcó que “las infecciones pueden ser letales en especial para las personas que tienen inmunosupresión y los no vacunados”. La distribución de pruebas PCR y antígenos están ayudando a identificar los casos positivos en toda la región y así reducir el avance del contagio. “Las pruebas PCR y los antígenos, ambas recomendadas por la OPS, continúan siendo efectivas para detectar la variante ómicron y los países deben seguir utilizando estos protocolos con el uso racional de las pruebas”, agregó la directora de la OPS. Éxito de vacunación en las Américas Con todo, desde el organismo sanitario internacional recuerdan que las vacunas continúan siendo el método más efectivo para aplacar la curva de contagios y evitar las hospitalizaciones y las muertes. “Las vacunas son especialmente importantes a medida que ómicron sigue esparciéndose”, apuntan. Según datos oficiales, “prácticamente el 60 por ciento de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas plenamente con dos dosis”.