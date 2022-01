Histórico juicio: Tribunal alemán condena a cadena perpetua a oficial sirio culpable de crímenes contra la humanidad





13/01/2022 - 10:45:28

DPA.- Un ex coronel sirio fue declarado este jueves culpable de crímenes contra la humanidad y condenado a cadena perpetua por un tribunal alemán de Coblenza, en lo que, según los fiscales, es el primer juicio de este tipo en el mundo. El ex oficial de inteligencia Anwar R. fue juzgado en el país europeo en virtud del principio de jurisdicción universal, que permite el enjuiciamiento de posibles crímenes de guerra cometidos por extranjeros en otros Estados. El hombre fue acusado de crímenes contra la humanidad en 2011 y 2012, en las primeras etapas de la guerra civil en Siria. "El preso fue condenado a cadena perpetua por asesinato, tortura, privación de libertad agravada, violación y agresión sexual", indicó el Tribunal Regional Superior de Coblenza en un comunicado. Fue condenado por toma de rehenes en dos casos y por abusos sexuales a prisioneros en tres casos, detalló el tribunal. El histórico juicio sobre las torturas sancionadas por el Estado comenzó en abril de 2020, con dos acusados en el banquillo. En febrero de 2021, el coacusado más joven fue condenado a cuatro años y medio de prisión por complicidad en un crimen contra la humanidad. Anwar R., de 58 años, negó durante todo el juicio haber cometido torturas o haber dado instrucciones para que otros las cometieran. El juicio podría sentar un precedente para futuros procesos de funcionarios sirios que hayan cometido crímenes durante la guerra civil. "A pesar de todas las deficiencias de la justicia penal internacional, la condena de Anwar R. demuestra lo que puede conseguir el principio de jurisdicción universal, y que este tipo de juicios son, de hecho, factibles en Alemania y Europa", declaró Wolfgang Kaleck, secretario general de la asociación independiente Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos. Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch había descrito el juicio en Alemania como un "momento decisivo para los supervivientes de la tortura en Siria".