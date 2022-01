Hay gente que se contagió por cuarta vez y padece 4 secuelas





13/01/2022 - 09:35:15

Página Siete.- Desde el inicio de la pandemia del coronavirus -en marzo de 2020- muchas personas se contagiaron la Covid-19 cuatro veces y padecen sudoraciones, dolor de pecho, fibrosis e insomnio. “Sí, hay personas que se contagiaron hasta cuatro veces en la pandemia, una por ola”, explicó a Página Siete el jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Beni, Antonio Castro. Indicó que no tiene una cifra exacta de este grupo, pero aseguró que “es mínimo”. Castro explicó que estos casos se registraron porque las personas no cumplen las medidas de bioseguridad necesarias para evitar una infección. “Se bajó mucho la guardia. La gente no usa el barbijo, no se lava las manos y continúa en conglomeraciones”, dijo. Según la autoridad, en las personas que se contagian cuatro veces, las complicaciones son mayores, en especial sí tuvieron problemas en la primera y la segunda infección. “Ellos presentaron fibrosis (cicatriz en los pulmones) y son propensos a que la enfermedad se torne grave”, explicó. El epidemiólogo indicó que la fibrosis es una de las secuelas que deja el coronavirus y provoca problemas respiratorios. Como segunda secuela, Castro explicó que la persona afectada presenta insomnio. “Se trata únicamente con medicamentos psicotrópicos”, dijo. La tercera secuela se refiere a los dolores en el pecho. “Muchas personas se quejan porque quedaron con dolores en el pecho, dicen que sienten como punzadas”, aseguró. La cuarta secuela es la sudoración permanente. “Hay personas que se quejan por esta situación”, explicó Castro. El epidemiólogo del Hospital La Paz, Miguel Valverde, dijo que las personas que se contagiaron en las cuatro olas se están infectando con una nueva variante de la Covid-19. En Bolivia -en la actualidad- circulan tres variantes: la Delta, la Lambda y la Mu. La UMSA identificó la Ómicron. Uno de los miembros del Comité Científico de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti), Patricio Gutiérrez, aseguró que este nuevo contagio sucede porque la persona “ya pasó tres meses o más después de haber cursado la enfermedad o luego de haber recibido su esquema completo de vacunación”. “No hay que olvidar que, por más que uno esté vacunado, se puede contagiar el virus”, agregó. Según Valverde, por eso, la gente tiene que cuidarse después de dar negativo a la infección porque hasta las tres semanas de ese diagnóstico, puede reinfectarse porque “aún no obtuvo inmunidad y eso se consigue a las tres semanas”. De acuerdo con Gutiérrez, el mayor problema que se presenta es porque, en la primera o segunda infección, la persona no se controló oportunamente con antivirales o recibió un diagnóstico de forma tardía. “Hay muchas personas de ese grupo en el país”, dijo y agregó que en una segunda, tercera o cuarta infección, la gente tiende a tener secuelas “no por acción directa con el virus, sino porque el organismo ya está dañado. Cada infección nueva puede causar mayor deterioro en el paciente”, añadió. El paciente puede llegar a tener procesos trombóticos o inflamatorios severos. Si es que tiene fibrosis, puede tener infecciones, no por la covid, sino por bacterias. Puede tener menos resistencia física, algo que no es atribuible a la covid, sino a la hipoxia o hiperoxia por recibir oxígeno en el proceso infeccioso sin supervisión médica. Puede presentar -además- problemas neurológicos que provocan cefalea, irritación y cuadros epilépticos. Según Gutiérrez, si la persona se infectó con una nueva variante, pero recibió las dos dosis de vacuna y el refuerzo, la afección será más leve. “La probabilidad de que sufras covid es de menos del 40%, que tengas una forma grave es menos del 2% y que puedas ingresar a terapia intensiva es menos del 0,1%”, añadió. Según el especialista, en las personas vacunadas, la enfermedad puede presentarse como una gripe fuerte y un poco larga. Aseguró que una persona puede tener covid si ya pasaron más de cinco meses de recibir la vacuna y que la infección se puede presentar como “un resfriado”. Puede sufrir -además-una coinfección de covid con un resfriado común. Los especialistas piden cumplir con las medidas de bioseguridad: el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento social.